Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув ексфутболіст і тренер «Волині». ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
В дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині загинув колишній футболіст та тренер низки українських клубів.
Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, - пише Вголос.
Йдеться про Руслана Івановича Мостового.
Трагедія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Любинці Стрийського району. Руслан Мостовий, перебуваючи за кермом автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на загородження дороги, відбійник.
В результаті аварії 47-річний водій легковика загинув на місці події.
Варто зазначити, що при наїзді відбійник пробив автомобіль.
Всі обставини з'ясовують правоохоронці.
За словами очевидців, водієві, який потрапив у ДТП, буквально відтяло голову відбійником.
Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за «Львів», «Спартак» Івано-Франківськ, «Кристал» Чортків, «Тисменицю», «Поділлля», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Том», «Прикарпаття», «Волинь», «Закарпаття» і «Енергетик».
За "Волинь" Мостовий грав протягом 2009-2010 років. У футболці "хрестоносців" він зіграв 26 матчів та забив 2 голи. Після закінчення ігрової кар'єри Руслан Мостовий свого часу тренував молодіжний склад "Волині".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, - пише Вголос.
Йдеться про Руслана Івановича Мостового.
Трагедія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Любинці Стрийського району. Руслан Мостовий, перебуваючи за кермом автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на загородження дороги, відбійник.
В результаті аварії 47-річний водій легковика загинув на місці події.
Варто зазначити, що при наїзді відбійник пробив автомобіль.
Всі обставини з'ясовують правоохоронці.
За словами очевидців, водієві, який потрапив у ДТП, буквально відтяло голову відбійником.
Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за «Львів», «Спартак» Івано-Франківськ, «Кристал» Чортків, «Тисменицю», «Поділлля», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Том», «Прикарпаття», «Волинь», «Закарпаття» і «Енергетик».
За "Волинь" Мостовий грав протягом 2009-2010 років. У футболці "хрестоносців" він зіграв 26 матчів та забив 2 голи. Після закінчення ігрової кар'єри Руслан Мостовий свого часу тренував молодіжний склад "Волині".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув ексфутболіст і тренер «Волині». ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну
Сьогодні, 19:18
COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон
Сьогодні, 19:00
Медіа