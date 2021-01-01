Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув колишній гравець і тренер «Волині». ВІДЕО





Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, - пише



Йдеться про Руслана Івановича Мостового.



Трагедія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Любинці Стрийського району. Руслан Мостовий, перебуваючи за кермом автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на загородження дороги, відбійник.



В результаті аварії 47-річний водій легковика загинув на місці події.



Варто зазначити, що при наїзді відбійник пробив автомобіль.



Всі обставини з'ясовують правоохоронці.



За словами очевидців, водієві, який потрапив у ДТП, буквально відтяло голову відбійником.







Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за «Львів», «Спартак» Івано-Франківськ, «Кристал» Чортків, «Тисменицю», «Поділлля», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Том», «Прикарпаття», «Волинь», «Закарпаття» і «Енергетик».



За "Волинь" Мостовий грав протягом 2009-2010 років. У футболці "хрестоносців" він зіграв 26 матчів та забив 2 голи. Після закінчення ігрової кар'єри Руслан Мостовий свого часу тренував молодіжний склад "Волині".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині загинув колишній футболіст та тренер низки українських клубів.Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, - пише Вголос. Йдеться про Руслана Івановича Мостового.Трагедія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Любинці Стрийського району. Руслан Мостовий, перебуваючи за кермом автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на загородження дороги, відбійник.В результаті аварії 47-річний водій легковика загинув на місці події.Варто зазначити, що при наїзді відбійник пробив автомобіль.Всі обставини з'ясовують правоохоронці.За словами очевидців, водієві, який потрапив у ДТП, буквально відтяло голову відбійником.Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за «Львів», «Спартак» Івано-Франківськ, «Кристал» Чортків, «Тисменицю», «Поділлля», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Том», «Прикарпаття», «Волинь», «Закарпаття» і «Енергетик».За "Волинь" Мостовий грав протягом 2009-2010 років. У футболці "хрестоносців" він зіграв 26 матчів та забив 2 голи. Після закінчення ігрової кар'єри Руслан Мостовий свого часу тренував молодіжний склад "Волині".

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