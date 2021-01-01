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Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув колишній гравець і тренер «Волині». ВІДЕО

Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув колишній гравець і тренер «Волині». ВІДЕО
В дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині загинув колишній футболіст та тренер низки українських клубів.

Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, - пише Вголос.

Йдеться про Руслана Івановича Мостового.

Трагедія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Любинці Стрийського району. Руслан Мостовий, перебуваючи за кермом автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на загородження дороги, відбійник.

В результаті аварії 47-річний водій легковика загинув на місці події.

Варто зазначити, що при наїзді відбійник пробив автомобіль.

Всі обставини з'ясовують правоохоронці.

За словами очевидців, водієві, який потрапив у ДТП, буквально відтяло голову відбійником.



Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за «Львів», «Спартак» Івано-Франківськ, «Кристал» Чортків, «Тисменицю», «Поділлля», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Том», «Прикарпаття», «Волинь», «Закарпаття» і «Енергетик».

За "Волинь" Мостовий грав протягом 2009-2010 років. У футболці "хрестоносців" він зіграв 26 матчів та забив 2 голи. Після закінчення ігрової кар'єри Руслан Мостовий свого часу тренував молодіжний склад "Волині".

Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув колишній гравець і тренер «Волині». ВІДЕО
Відтяло голову: в жахливій ДТП загинув колишній гравець і тренер «Волині». ВІДЕО

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Теги: смерть, ДТП, Волинь
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