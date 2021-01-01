«Волинь» на останніх хвилинах вирвала перемогу у «Прикарпаття»





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Зустріч відбулася 26 листопада на стадіоні "Авангард" у Луцьку.



У першому таймі жодна з команд не змогла дістатися до воріт суперника. На початку другого тайму франківці відкрити рахунок зустрічі. У ворота лучан поцілив захисник "Прикарпаття" Василь Француз.



Відігралися господарі поля за три хвилини до завершення основного часу. На 87-й хвилині матчу гол у ворота франківців забив нападник "Волині" Богдан Кобзар.



Вирішальний м'яч у грі лучани забили на останніх хвилинах зустрічі. Під час призначеного суддею пенальті гол здійснив півзахисник "Волині" Андрій Ляшенко. В результаті матч завершився перемогою лучан. Через програш "Прикарпаття" залишилося за межами топ-5 турнірної таблиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У заключному цього року матчі 20-го туру Першої ліги сезону 2021/22 луцька "Волинь" приймала на своєму полі ФК "Прикарпаття". Гра завершилася на користь господарів з рахунком 2:1.Про це повідомляє Суспільне. Зустріч відбулася 26 листопада на стадіоні "Авангард" у Луцьку.У першому таймі жодна з команд не змогла дістатися до воріт суперника. На початку другого тайму франківці відкрити рахунок зустрічі. У ворота лучан поцілив захисник "Прикарпаття" Василь Француз.Відігралися господарі поля за три хвилини до завершення основного часу. На 87-й хвилині матчу гол у ворота франківців забив нападник "Волині" Богдан Кобзар.Вирішальний м'яч у грі лучани забили на останніх хвилинах зустрічі. Під час призначеного суддею пенальті гол здійснив півзахисник "Волині" Андрій Ляшенко. В результаті матч завершився перемогою лучан. Через програш "Прикарпаття" залишилося за межами топ-5 турнірної таблиці.

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