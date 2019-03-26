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Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО

Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО
Ще більше жителів Луцької громади зможуть отримати житлові субсидії цього року.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV», посилаючись на директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду.

За словами чиновниці, на допомогу від держави також зможуть розраховувати люди, які не отримали зарплати під час відпустки, але мають дітей, що потребують домашнього догляду. А ще ті жителі громади, які придбали житло за рахунок коштів, виділених з державного або місцевого бюджету.

Не варто розраховувати субсидії тим, хто має депозити або облігації на суму понад 100 тисяч гривень. А от людям, що продали житло і відразу купили нове тепер варто.

Нині у Луцькій громаді понад 2 тисячі домогосподарств отримують субсидії і це число, за словами Вікторії Майбороди, постійно зростає.


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Теги: субсидії, Луцьк
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