На Волині іноземцю, який з фальшивим паспортом хотів поїхати до Польщі, присудили 850 гривень штрафу
Сьогодні, 02:16
На пункті пропуску «Ягодин» 26 жовтня 2021 року затримали чоловіка з паспортом громадянина Республіки Коста-Рика, що мав ознаки підробки.
Про це повідомляє ІнсайдерМедіа, посилаючись на вирок Любомльського міськрайонного суду.
Зокрема, чоловік виїжджав з України до Республіки Польща пасажиром рейсового автобуса «Ванхул». Під час проходження паспортного контролю він умисно надав працівникам прикордонного наряду ВІПС «Ягодин» підроблений документ - паспорт громадянина Республіки Коста-Рика на своє ім`я. Проте прикордонники виявили, що він містить ознаки підробки - замінена сторінка з анкетними даними власника паспорта.
Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (підроблення документів). Правоохоронцям вдалось встановити справжню особу чоловіка. Ним виявився уродженець і мешканець міста Азуа, громадянин Домініканської Республіки. Чоловік одружений, раніше не судимий, однак – безробітний.
Він визнав свою вину і постав перед судом.
Тож вироком Любомльського районного суду йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це - лише 850 гривень. Ще 2059 грн він буде змушений сплатити витрат за залучення експерта.
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Про це повідомляє ІнсайдерМедіа, посилаючись на вирок Любомльського міськрайонного суду.
Зокрема, чоловік виїжджав з України до Республіки Польща пасажиром рейсового автобуса «Ванхул». Під час проходження паспортного контролю він умисно надав працівникам прикордонного наряду ВІПС «Ягодин» підроблений документ - паспорт громадянина Республіки Коста-Рика на своє ім`я. Проте прикордонники виявили, що він містить ознаки підробки - замінена сторінка з анкетними даними власника паспорта.
Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (підроблення документів). Правоохоронцям вдалось встановити справжню особу чоловіка. Ним виявився уродженець і мешканець міста Азуа, громадянин Домініканської Республіки. Чоловік одружений, раніше не судимий, однак – безробітний.
Він визнав свою вину і постав перед судом.
Тож вироком Любомльського районного суду йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це - лише 850 гривень. Ще 2059 грн він буде змушений сплатити витрат за залучення експерта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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