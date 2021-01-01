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На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО
На трасі М-19, що в межах Волинської області стало на 11 кілометрів доріг європейської якості.

Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

На фото – одна з восьми ділянок автошляху М-19, що відновлюється на Волині у рамках програми «Велике будівництво».
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

Таким по завершенню капітального ремонту став відтинок дороги від м. Ковеля до с.Воля Любитівська.

Ремонтні роботи тут стартували восени минулого року.
На ділянці, загальною протяжністю майже 11 км, влаштовано тришаровий дорожній одяг, завтовшки 39 см. Зокрема, дорожники посилили основу органо-мінеральною сумішшю, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону та верхній шар зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

Таке дорожнє покриття слугуватиме понад десяток років, а підрядне підприємство надає на нього п’ятирічний гарантійний термін, протягом якого за власні кошти усуватиме всі недоліки, що виникатимуть на цій ділянці.
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

На нове дорожнє покриття нанесено пластикову розмітку, встановлено дорожні знаки, бар’єрне огородження, облаштовано узбіччя, посадкові майданчики, прокладено тротуари і місцевий проїзд, встановлено засоби заспокоєння руху – напрямні острівці та острівці безпеки.

На сьогодні ремонтні роботи майже завершено, лишилось встановити лінії зовнішнього освітлення.
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

Ремонт проведено силами підрядного підприємства ТОВ «ПБС».

На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО
На Волині стало на 11 кілометрів більше «європейських доріг». ФОТО

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Теги: Волинь, дорога, ремонт
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