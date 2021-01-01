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На Волині вогонь понищив житловий будинок

На Волині вогонь понищив житловий будинок
На Волині сталася пожежа у одному з житловий будинків у колишньому Любешівському районі.

Пожежа сталася вночі 26 листопада у селі Міжгайці, - пише газета "Нове життя".

О 2:01, на номер служби порятунку надійшло повідомлення, що в с. Міжгайці горить дерев’яний житловий будинок, зовні оздоблений піноблоками, розміром 15х11 м, критий металевим листом по дерев’яній обрешітці.

Ліквідовувати загорання виїжджало два підрозділи – любешівської 12-ї ДПРЧ та МПО села Залізниця, повідомив Руслан Невірець, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 03:20 год загасили пожежу. Вогонь знищив 100 м кв. дерев’яного перекриття, 5 дерев’яних міжкімнатних дверей, металопластикові вікна, котел твердопаливний. Імовірна причина загорання – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь
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