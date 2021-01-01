Як завантажити СOVID-сертифікат на телефон: покрокова відеоінструкція
Сьогодні, 03:49
Відтепер СOVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі із застосунку Дія.
На сторінці застосунку опублікували відео з рекомендаціями, як завантажити документ на телефон.
Спочатку оновіть Дію, адже PDF-сертифікат доступний лише в останній версії застосунку.
Як отримати СOVID-сертифікат у PDF
Просто натисніть на свій міжнародний COVID-сертифікат та виберіть «Завантажити сертифікат (PDF)» у меню. Такий сертифікат ви можете зберегти на телефон та використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях.
Також сертифікат можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.
Як додати COVID-сертифікат у гаманець
- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія
- На сайті натисніть “Create yours”
- Прийміть умови політики конфіденційності
- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у форматі PDF, JPG або PNG
-Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець
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На сторінці застосунку опублікували відео з рекомендаціями, як завантажити документ на телефон.
Спочатку оновіть Дію, адже PDF-сертифікат доступний лише в останній версії застосунку.
Як отримати СOVID-сертифікат у PDF
Просто натисніть на свій міжнародний COVID-сертифікат та виберіть «Завантажити сертифікат (PDF)» у меню. Такий сертифікат ви можете зберегти на телефон та використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях.
Також сертифікат можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.
Як додати COVID-сертифікат у гаманець
- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія
- На сайті натисніть “Create yours”
- Прийміть умови політики конфіденційності
- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у форматі PDF, JPG або PNG
-Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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