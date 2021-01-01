Як завантажити СOVID-сертифікат на телефон: покрокова відеоінструкція





На сторінці застосунку опублікували відео з рекомендаціями, як завантажити документ на телефон.



Спочатку оновіть Дію, адже PDF-сертифікат доступний лише в останній версії застосунку.



Як отримати СOVID-сертифікат у PDF



Просто натисніть на свій міжнародний COVID-сертифікат та виберіть «Завантажити сертифікат (PDF)» у меню. Такий сертифікат ви можете зберегти на телефон та використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях.



Також сертифікат можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.



Як додати COVID-сертифікат у гаманець



- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія

- На

- Прийміть умови політики конфіденційності

- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у форматі PDF, JPG або PNG

-Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер СOVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі із застосунку Дія.На сторінці застосунку опублікували відео з рекомендаціями, як завантажити документ на телефон.Спочатку оновіть Дію, адже PDF-сертифікат доступний лише в останній версії застосунку.Просто натисніть на свій міжнародний COVID-сертифікат та виберіть «Завантажити сертифікат (PDF)» у меню. Такий сертифікат ви можете зберегти на телефон та використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях.Також сертифікат можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія- На сайті натисніть “Create yours”- Прийміть умови політики конфіденційності- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у форматі PDF, JPG або PNG-Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець

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