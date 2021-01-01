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Як завантажити СOVID-сертифікат на телефон: покрокова відеоінструкція

Як завантажити СOVID-сертифікат на телефон: покрокова відеоінструкція
Відтепер СOVID-сертифікат можна завантажити у PDF-форматі із застосунку Дія.

На сторінці застосунку опублікували відео з рекомендаціями, як завантажити документ на телефон.

Спочатку оновіть Дію, адже PDF-сертифікат доступний лише в останній версії застосунку.

Як отримати СOVID-сертифікат у PDF

Просто натисніть на свій міжнародний COVID-сертифікат та виберіть «Завантажити сертифікат (PDF)» у меню. Такий сертифікат ви можете зберегти на телефон та використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях.

Також сертифікат можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.

Як додати COVID-сертифікат у гаманець

- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія
- На сайті натисніть “Create yours”
- Прийміть умови політики конфіденційності
- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у форматі PDF, JPG або PNG
-Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець


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Теги: Дія, е-документи, коронавірус
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