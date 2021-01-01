Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу

За добу 26 листопада в Україні:◾️ зафіксували 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 296, серед медпрацівників – 212);◾️ 279 776 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 27 листопада.Днем раніше зафіксували 15 936 нові випадки захворювання.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 305 осіб;◾️ летальних випадків – 568;◾️ одужало – 22 946 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 414 540 осіб;◾️ одужало – 2 899 967 осіб;◾️ летальних випадків – 84 717;◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 793 678.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1630 випадків;Вінницька область – 823 випадки;Волинська область – 596 випадків;Дніпропетровська область – 866 випадків;Донецька область – 1044 випадки;Житомирська область – 360 випадків;Закарпатська область – 414 випадків;Запорізька область – 635 випадків;Івано-Франківська область – 274 випадки;Київська область – 698 випадків;Кіровоградська область – 180 випадків;Луганська область – 203 випадки;Львівська область – 745 випадків;Миколаївська область – 490 випадків;Одеська область – 624 випадки;Полтавська область – 904 випадки;Рівненська область – 558 випадків;Сумська область – 365 випадків;Тернопільська область – 232 випадки;Харківська область – 565 випадків;Херсонська область – 219 випадків;Хмельницька область – 626 випадків;Черкаська область – 596 випадків;Чернівецька область – 172 випадки;Чернігівська область – 381 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.