Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу
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За добу 26 листопада в Україні:
◾️ зафіксували 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 296, серед медпрацівників – 212);
◾️ 279 776 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 27 листопада.
Днем раніше зафіксували 15 936 нові випадки захворювання.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 305 осіб;
◾️ летальних випадків – 568;
◾️ одужало – 22 946 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 414 540 осіб;
◾️ одужало – 2 899 967 осіб;
◾️ летальних випадків – 84 717;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 793 678.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1630 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 596 випадків;
Дніпропетровська область – 866 випадків;
Донецька область – 1044 випадки;
Житомирська область – 360 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 635 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 698 випадків;
Кіровоградська область – 180 випадків;
Луганська область – 203 випадки;
Львівська область – 745 випадків;
Миколаївська область – 490 випадків;
Одеська область – 624 випадки;
Полтавська область – 904 випадки;
Рівненська область – 558 випадків;
Сумська область – 365 випадків;
Тернопільська область – 232 випадки;
Харківська область – 565 випадків;
Херсонська область – 219 випадків;
Хмельницька область – 626 випадків;
Черкаська область – 596 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 381 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 296, серед медпрацівників – 212);
◾️ 279 776 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 27 листопада.
Днем раніше зафіксували 15 936 нові випадки захворювання.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 305 осіб;
◾️ летальних випадків – 568;
◾️ одужало – 22 946 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 414 540 осіб;
◾️ одужало – 2 899 967 осіб;
◾️ летальних випадків – 84 717;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 793 678.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1630 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 596 випадків;
Дніпропетровська область – 866 випадків;
Донецька область – 1044 випадки;
Житомирська область – 360 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 635 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 698 випадків;
Кіровоградська область – 180 випадків;
Луганська область – 203 випадки;
Львівська область – 745 випадків;
Миколаївська область – 490 випадків;
Одеська область – 624 випадки;
Полтавська область – 904 випадки;
Рівненська область – 558 випадків;
Сумська область – 365 випадків;
Тернопільська область – 232 випадки;
Харківська область – 565 випадків;
Херсонська область – 219 випадків;
Хмельницька область – 626 випадків;
Черкаська область – 596 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 381 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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