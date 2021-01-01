Волинь отримала перших 700 ноутбуків у рамках нацпроєкту «Ноутбук кожному вчителю»

У рамках спільного проєкту Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України Волинська область закупила 2045 ноутбуків. Першу партію у кількості 700 одиниць комп’ютерної техніки доставили в область сьогодні, 26 листопада.Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.Зазначають, що техніку закупило управлінням освіти і науки облдержадміністрації за кошти державного бюджету на умовах співфінансування з бюджетів територіальних громад. Згідно з відповідними нормативно-правовими актами сума коштів, виділених тергромадами області, складає від 10 до 30% від вартості ноутбуків.З метою проведення прозорого процесу закупівель, Мінцифри, МОН та ДКІБ СБУ розробили дашборд, де кожен може контролювати, як органи виконавчої влади використовують кошти та за яку ціну купують техніку.Відтак, перші 700 ноутбуків прибули на Волинь та одразу їдуть у навчальні заклади області. Учора, 26 листопада, ноутбуки вже отримали школи в Олиці, Цумані, Підгайцях, Рожищі, Ківерцях та Луцьку. Сьогодні, 27 листопада, комп’ютерну техніку отримають навчальні заклади у Горохові, Мар’янівці, Берестечку та Колках.До слова, закуплені ноутбуки – сучасні, з потужним процесором, камерою та можливістю під’єднання до інтернету. Середня вартість одного ноутбука – 17 800 грн.На наступному тижні Волинь очікує на ще одну партію комп’ютерної техніки в рамках національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю».