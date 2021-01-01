Майже 600 нових хворих і 13 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

На Волині протягом доби 26 листопада зареєстрували 596 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Інформують, що із цієї кількості у районах і громадах така кількість хворих:Луцький район – 303 хворих:Луцька ТГ – 183 хворийБерестечківська ТГ – 2 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 17 хворихКіверцівська ТГ – 13 хворихКолківська ТГ – 12 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 6 хворихОлицька ТГ – 12 хворихПідгайцівська ТГ – 25 хворихРожищенська ТГ – 12 хворихТорчинська ТГ – 8 хворихЦуманська ТГ – 7 хворих.Володимир-Волинський район – 116 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 20 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ – 2 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 11 хворихНововолинська ТГ – 56 хворихОваднівська ТГ – 4 хворихПавлівська ТГ – 12 хворихПоромівська ТГ – 5 хворихУстилузька ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширський район – 46 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 12 хворихЛюбешівська ТГ – 18 хворихМаневицька ТГ – 6 хворихПрилісненська ТГ – 9 хворихСошичненська ТГ – 1 хворий.Ковельський район – 131 хворий:Вишнівська ТГ – 3 хворихВелицька ТГ – 3 хворихГолобська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 8 хворихДубечненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 3 хворихЗабродівська ТГ – 5 хворихКовельська ТГ – 50 хворийКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛуківська ТГ – 6 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийПоворська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 8 хворихРатнівська ТГ – 9 хворихРівненська ТГ – 4 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСереховичівська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 9 хворихТурійська ТГ – 11 хворихШацька ТГ – 4 хворих.Госпіталізували за 26 листопада 63 хворих, 533 – лікується амбулаторно.Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 92 769 випадків.Одужало – 77 789 осіб (за останню добу – 526).Летальних випадків (осіб) – 1927, з них за останню добу – 13:Луцький район – 5 випадків: по 1 випадку в Підгайцівській, Берестечківській та Рожищенській ТГ; в Горохівській ТГ — 2 випадки.Володимир-Волинський район – 5 випадків: Нововолинська ТГ (2), Володимир-Волинська, Зимнівська, Павлівська ТГ – по 1 випадку.Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (2), Рівненська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 382 379 осіб, за останню добу – 1625.За добу 26 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7342 щеплення. Першою дозою щепили 2107 осіб та другою дозою –5235 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 286 315 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 207 651 людина. Загалом провели 493 966 щеплень.