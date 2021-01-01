Майже 600 нових хворих і 13 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:00
На Волині протягом доби 26 листопада зареєстрували 596 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що із цієї кількості у районах і громадах така кількість хворих:
Луцький район – 303 хворих:
Луцька ТГ – 183 хворий
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 17 хворих
Ківерцівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 12 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 6 хворих
Олицька ТГ – 12 хворих
Підгайцівська ТГ – 25 хворих
Рожищенська ТГ – 12 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 7 хворих.
Володимир-Волинський район – 116 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 20 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 56 хворих
Оваднівська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 12 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 46 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12 хворих
Любешівська ТГ – 18 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Прилісненська ТГ – 9 хворих
Сошичненська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 131 хворий:
Вишнівська ТГ – 3 хворих
Велицька ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 3 хворих
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 50 хворий
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 6 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Поворська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 9 хворих
Турійська ТГ – 11 хворих
Шацька ТГ – 4 хворих.
Госпіталізували за 26 листопада 63 хворих, 533 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 92 769 випадків.
Одужало – 77 789 осіб (за останню добу – 526).
Летальних випадків (осіб) – 1927, з них за останню добу – 13:
Луцький район – 5 випадків: по 1 випадку в Підгайцівській, Берестечківській та Рожищенській ТГ; в Горохівській ТГ — 2 випадки.
Володимир-Волинський район – 5 випадків: Нововолинська ТГ (2), Володимир-Волинська, Зимнівська, Павлівська ТГ – по 1 випадку.
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (2), Рівненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 382 379 осіб, за останню добу – 1625.
За добу 26 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7342 щеплення. Першою дозою щепили 2107 осіб та другою дозою –5235 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 286 315 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 207 651 людина. Загалом провели 493 966 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що із цієї кількості у районах і громадах така кількість хворих:
Луцький район – 303 хворих:
Луцька ТГ – 183 хворий
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 17 хворих
Ківерцівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 12 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 6 хворих
Олицька ТГ – 12 хворих
Підгайцівська ТГ – 25 хворих
Рожищенська ТГ – 12 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 7 хворих.
Володимир-Волинський район – 116 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 20 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 56 хворих
Оваднівська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 12 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 46 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12 хворих
Любешівська ТГ – 18 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Прилісненська ТГ – 9 хворих
Сошичненська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 131 хворий:
Вишнівська ТГ – 3 хворих
Велицька ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 3 хворих
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 50 хворий
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 6 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Поворська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 9 хворих
Турійська ТГ – 11 хворих
Шацька ТГ – 4 хворих.
Госпіталізували за 26 листопада 63 хворих, 533 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 27 листопада в області зареєстрували 92 769 випадків.
Одужало – 77 789 осіб (за останню добу – 526).
Летальних випадків (осіб) – 1927, з них за останню добу – 13:
Луцький район – 5 випадків: по 1 випадку в Підгайцівській, Берестечківській та Рожищенській ТГ; в Горохівській ТГ — 2 випадки.
Володимир-Волинський район – 5 випадків: Нововолинська ТГ (2), Володимир-Волинська, Зимнівська, Павлівська ТГ – по 1 випадку.
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (2), Рівненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 382 379 осіб, за останню добу – 1625.
За добу 26 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7342 щеплення. Першою дозою щепили 2107 осіб та другою дозою –5235 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 286 315 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 207 651 людина. Загалом провели 493 966 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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