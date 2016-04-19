Відомо, із якими країнами та чим найбільше торгувала Волинь у 2021

У січні–вересні 2021 року обсяг експорту товарів Волині становив 598,7 млн.дол. США, імпорту – 1252,5 млн.дол.Про це повідомляє обласне управління статистики.Інформують, що майже половина обсягів експортних операцій припадала на Німеччину, Польщу, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.В порівнянні з січнем–вереснем минулого року збільшились поставки товарів до зазначених країн на 37,4–11,6%. Традиційно основними категоріями експорту були машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з неї, продукти рослинного походження.Майже три пʼятих в обсязі імпорту належало Білорусі, Польщі, Литві, Німеччині. За рахунок нафтопродуктів зріс імпорт з Литви на 75,8% і Білорусі – на 57,1%, транспортних засобів – з Польщі та Німеччини на 24,1% і 7,8% відповідно.