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Де шукати порятунку, якщо ви стали жертвою домашнього насилля у Луцьку

Де шукати порятунку, якщо ви стали жертвою домашнього насилля у Луцьку
Жінки, які стають жертвами домашнього насилля у Луцьку, мають де отримати захист, допомогу та підтримку. Та мають куди піти в час, коли подальше перебування в одному помешканні з домашнім тираном може бути небезпечним для життя.

Про це йшлося під час круглого столу, ініційованого Громадянським рухом «СВІДОМІ» 26 листопада, повідомляє «Конкурент».

Модерувала захід депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій. В обговоренні проблеми домашнього насильства на Волині взяли участь: начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Шмігель, юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильству Віктор Вальчук та депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Христина Синюк.

Алла Надточій
Алла Надточій


Учасники круглого столу обговорили програму протидії домашньому насильству, яка діє у Луцькій міській територіальній громаді. Окрім іншого, програма передбачає функціонування кризової кімнати, якою можуть користуватися особи, які стали жертвами домашнього насилля.

Як зазначив експерт Віктор Вальчук: головне, щоб люди, які постраждали від домашнього насильства, знали, що вони не одні, і знали, до кого можуть звернутися в критичній ситуації.

У випадках фізичного насильства варто невідкладно звертатися до поліції за номером телефону 102. За словами Ольги Шмігель, патрульні негайно прибувають на такі виклики та завжди готові допомогти і захистити.

Нагадаємо, що гроші для реалізації «кризової кімнати» отримали завдяки участі у проєкті «Трамплін до рівності», що спрямований на боротьбу із гендерними стереотипами в освіті. Луцьк став одним з 9 міст, що отримали фінансування.

В обласному центрі Волині створили дві кімнати, які передбачають одночасне перебування і надання соціальної допомоги для максимум 6 осіб. Це обов'язково мають бути одружені жінки, адже проєкт створений для того, щоб захистити від домашнього насилля у сім'ї. Пріоритетом також є безпека дітей.

Розташування таких кімнат є конфіденційною інформацією, яку знає тільки поліція та соціальні служби. Таке тимчасове житло обладнане усім необхідним: від особистих засобів гігієни до меблів та техніки. Однак перебувати у цьому місці можна до 10 днів, у критичних випадках – максимум 20.

Як додав Віктор Вальчук, у 2020 році кількість звернень щодо домашнього насилля зросла у 5 разів в порівнянні із попереднім роком. Експерт пов'язує це із минулорічним локдауном, під час якого багато сімейних пар були вимушені проводити вдома 24 години на добу впродовж тривалого часу.

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Теги: насилля, Віктор Вальчук, Алла Надточій
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