Померла заступниця міністра освіти і науки України

Любомира Мандзій.



Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.



"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.



Причини смерті ним не називають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 27 листопада, померла заступниця міністра освіти і науки України та колишня директорка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністраціїПро це заявив голова Львівської ОДА"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.Причини смерті ним не називають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію