Померла заступниця міністра освіти і науки України
Сьогодні, 16:51
У суботу, 27 листопада, померла заступниця міністра освіти і науки України та колишня директорка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.
Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.
Причини смерті ним не називають.
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Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому - в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА", - повідомив Козицький на своїй сторінці.
Причини смерті ним не називають.
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Коментарі 1
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