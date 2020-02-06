Зима близько: як Луцький зоопарк готується до морозів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:00
Мешканці Луцького зоопарку готові зустрічати зиму. Адже підготовкою до холодів у звіринці займаються чи не круглий рік.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
“У кожної тварини має бути сховок. Це є будиночок, де можна сховатися або від снігу, або від дощу, або від вітру. Також робимо штучні сховки із гілок дерев та листя або соломи”, – каже директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Наразі харчування для мешканців звіринця майже не змінилося. Овочів та фруктів вистачає. Лише зелені стало менше. За тиждень-другий, розповідає годувальниця Тетяна, з харчами буде трохи складніше, але не менш смачно. В раціоні з’являться різні зернові культури, сіно та кормові віники. До того ж, тварини ласуватимуть йогуртами та вареним м’ясом.
Ведмедів добротно годували упродовж літа: збалансоване харчування по 5 разів на день, аби клишоногі запаслися на цілу зиму. Добре попоївши, велетні ще у жовтні лягли у зимову сплячку. Щоправда, заснули не всі. Один бурий ведмідь досі не спить.
В цілому, запевняє Людмила Денисенко, усім тутешнім мешканцям взимку буде тепло та смачно. І попри те, що на час зимового періоду відвідувачів трохи меншає за останні кілька років зоопарк дуже змінили, зробили цікавим та комфортним для огляду у будь-яку пору року. Але це, каже директорка, не межа. Ідей та планів для розвитку ще дуже багато.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
“У кожної тварини має бути сховок. Це є будиночок, де можна сховатися або від снігу, або від дощу, або від вітру. Також робимо штучні сховки із гілок дерев та листя або соломи”, – каже директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Наразі харчування для мешканців звіринця майже не змінилося. Овочів та фруктів вистачає. Лише зелені стало менше. За тиждень-другий, розповідає годувальниця Тетяна, з харчами буде трохи складніше, але не менш смачно. В раціоні з’являться різні зернові культури, сіно та кормові віники. До того ж, тварини ласуватимуть йогуртами та вареним м’ясом.
Ведмедів добротно годували упродовж літа: збалансоване харчування по 5 разів на день, аби клишоногі запаслися на цілу зиму. Добре попоївши, велетні ще у жовтні лягли у зимову сплячку. Щоправда, заснули не всі. Один бурий ведмідь досі не спить.
В цілому, запевняє Людмила Денисенко, усім тутешнім мешканцям взимку буде тепло та смачно. І попри те, що на час зимового періоду відвідувачів трохи меншає за останні кілька років зоопарк дуже змінили, зробили цікавим та комфортним для огляду у будь-яку пору року. Але це, каже директорка, не межа. Ідей та планів для розвитку ще дуже багато.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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