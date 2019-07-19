Луцька бібліотека поповнилася 245 новими книгами українських видавництв
Сьогодні, 23:20
У Луцьку центральну бібліотеку для дорослих надійшло 245 книг українських видавництв.
Про це розповіла Суспільному директорка КЗ "Луцька міська централізована бібліотечна система" Марія Назаревич.
Серед надходжень – нові книги український та закордонних письменників.
Книги надійшли за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Луцькі книгозбірні поповнилася виданнями різного жанру: фентезі, антиутопія, романи, трилери та історична література.
Марія Назаревич каже: Комунальний заклад "Луцька міська централізована бібліотечна система" об’єднує в собі 25 бібліотек Луцької тергромади.
"Бібліотечні фонди нашого комунального закладу нараховують 379 тисяч книг, фонди Центральної бібліотеки для дорослих – 62 тисячі", – розповіла директорка комунального закладу.
Зі слів бібліотекарки, за програмою поповнення бібліотечних фондів Луцька центральна бібліотека для дорослих не отримувала книг останні три-чотири роки.
Восени 2021 року бібліотечна мережа отримала 380 тисяч гривень від Луцької міськради для поповнення фондів. "Ми виграли тендер на придбання 2900 книг для дорослих і дітей. Ці книги ми розподілимо по 25 бібліотекам-філіям", – розповіла Марія Назаревич.
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Про це розповіла Суспільному директорка КЗ "Луцька міська централізована бібліотечна система" Марія Назаревич.
Серед надходжень – нові книги український та закордонних письменників.
Книги надійшли за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Луцькі книгозбірні поповнилася виданнями різного жанру: фентезі, антиутопія, романи, трилери та історична література.
Марія Назаревич каже: Комунальний заклад "Луцька міська централізована бібліотечна система" об’єднує в собі 25 бібліотек Луцької тергромади.
"Бібліотечні фонди нашого комунального закладу нараховують 379 тисяч книг, фонди Центральної бібліотеки для дорослих – 62 тисячі", – розповіла директорка комунального закладу.
Зі слів бібліотекарки, за програмою поповнення бібліотечних фондів Луцька центральна бібліотека для дорослих не отримувала книг останні три-чотири роки.
Восени 2021 року бібліотечна мережа отримала 380 тисяч гривень від Луцької міськради для поповнення фондів. "Ми виграли тендер на придбання 2900 книг для дорослих і дітей. Ці книги ми розподілимо по 25 бібліотекам-філіям", – розповіла Марія Назаревич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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