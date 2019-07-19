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Луцька бібліотека поповнилася 245 новими книгами українських видавництв

Луцька бібліотека поповнилася 245 новими книгами українських видавництв
У Луцьку центральну бібліотеку для дорослих надійшло 245 книг українських видавництв.

Про це розповіла Суспільному директорка КЗ "Луцька міська централізована бібліотечна система" Марія Назаревич.

Серед надходжень – нові книги український та закордонних письменників.

Книги надійшли за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Луцькі книгозбірні поповнилася виданнями різного жанру: фентезі, антиутопія, романи, трилери та історична література.

Марія Назаревич каже: Комунальний заклад "Луцька міська централізована бібліотечна система" об’єднує в собі 25 бібліотек Луцької тергромади.

"Бібліотечні фонди нашого комунального закладу нараховують 379 тисяч книг, фонди Центральної бібліотеки для дорослих – 62 тисячі", – розповіла директорка комунального закладу.

Зі слів бібліотекарки, за програмою поповнення бібліотечних фондів Луцька центральна бібліотека для дорослих не отримувала книг останні три-чотири роки.

Восени 2021 року бібліотечна мережа отримала 380 тисяч гривень від Луцької міськради для поповнення фондів. "Ми виграли тендер на придбання 2900 книг для дорослих і дітей. Ці книги ми розподілимо по 25 бібліотекам-філіям", – розповіла Марія Назаревич.
Луцька бібліотека поповнилася 245 новими книгами українських видавництв

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Теги: бібліотека, Луцьк, книги
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