У Луцьку горів ВАЗ





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, ввечері 27 листопада на вулиці Рівненській загорівся автомобіль ВАЗ 2106.



Свідки пожежі зазначають, що з-під капота авто виривається велике полум’я.



Про постраждалих та причини загоряння наразі інформації немає.



Деталі – згодом.

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