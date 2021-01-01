У Луцьку горів ВАЗ
Сьогодні, 22:30
У Луцьку посеред вулиці загорівся автомобіль.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ввечері 27 листопада на вулиці Рівненській загорівся автомобіль ВАЗ 2106.
Свідки пожежі зазначають, що з-під капота авто виривається велике полум’я.
Про постраждалих та причини загоряння наразі інформації немає.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ввечері 27 листопада на вулиці Рівненській загорівся автомобіль ВАЗ 2106.
Свідки пожежі зазначають, що з-під капота авто виривається велике полум’я.
Про постраждалих та причини загоряння наразі інформації немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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