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У Луцьку горів ВАЗ

У Луцьку горів ВАЗ
У Луцьку посеред вулиці загорівся автомобіль.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, ввечері 27 листопада на вулиці Рівненській загорівся автомобіль ВАЗ 2106.

Свідки пожежі зазначають, що з-під капота авто виривається велике полум’я.

Про постраждалих та причини загоряння наразі інформації немає.

Деталі – згодом.

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Теги: автомобіль, пожежа
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