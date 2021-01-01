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28 листопада на Волині: гортаючи календар

28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає колишній президент ВАТ «Корпорація «Аверс» Олег Величко (на фото).

Крім того, особисте свято ще у двох волинських журналістів – Ані Карась та Костя Гарбарчука.

Цього ж дня день народження святкує директор луцького дошкільного навчального закладу №32 Мирослава Шевчик.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

28 листопада (15 листопада за старим стилем) починається Різдвяний піст, який ще називають Пилипів, бо він починається на наступний день після святкування пам’яті святого апостола Пилипа. Мета посту приготувати віруючих до зустрічі одного з головних свят Церкви - Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Різдвяний піст триває сорок днів.

На Волині цього дня у 1996 році помер головний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета. До 75-річчя з його дня народження на стіні будинку, в якому жив відомий публіцист, відкрили меморіальну дошку.

28 листопада 2004 рік – помер фотокореспондент «Волині» Микола Зінчук.

28 листопада 2004 рік – під час Помаранчевої революції волинський письменник Василь Слапчук розпочав голодування, яке, за його словами, мало тривати до повної перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах.

28 листопада 2005 року – газету «Віче» перейменували у «Віче-інформ».

28 листопада 2009 рік - у місті Ківерці відкрили пам’ятник жертвам політичних репресій та голодоморів.

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Теги: День народження, Луцьк
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