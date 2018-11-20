«Вкрадене дитинство»: на Волині презентували виставку про Голодомор. ФОТО
Сьогодні, 00:43
У Нововолинську презентували фотодокументальну виставку "Вкрадене дитинство". Відкриття відбулося 27 листопада у приміщенні виставкового залу міського історичного музею.
Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі директорка музею Ірина Костюк, в експозиції – 10 банерів із фотографіями, текстами, спогадами, картами.
Усі документи, каже очільниця музею, стосуються українських дітей, котрі пережили та не пережили часи Голодомору 1932-1933 років.
Експонати для пересувної фотовиставки привезли до волинського музею з Національного музею Голодомору-геноциду, що в Києві.
Зі слів Ірини Костюк, експозиція засвідчує про історичну правду, що міститься в документах архівних установ, приватних матеріалах і спогадах жертв Голодомору. Експозиція у музеї діятиме наступні три тижні.
Довідково: Національний музей Голодомору-геноциду зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду української нації в 1932-1933 роках. Музей є центром вшанування пам’яті про 10 мільйонів 500 тисяч українців, з яких 4 мільйони дітей, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору.
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Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі директорка музею Ірина Костюк, в експозиції – 10 банерів із фотографіями, текстами, спогадами, картами.
Усі документи, каже очільниця музею, стосуються українських дітей, котрі пережили та не пережили часи Голодомору 1932-1933 років.
Експонати для пересувної фотовиставки привезли до волинського музею з Національного музею Голодомору-геноциду, що в Києві.
Зі слів Ірини Костюк, експозиція засвідчує про історичну правду, що міститься в документах архівних установ, приватних матеріалах і спогадах жертв Голодомору. Експозиція у музеї діятиме наступні три тижні.
Довідково: Національний музей Голодомору-геноциду зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду української нації в 1932-1933 роках. Музей є центром вшанування пам’яті про 10 мільйонів 500 тисяч українців, з яких 4 мільйони дітей, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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