«Вкрадене дитинство»: на Волині презентували виставку про Голодомор. ФОТО





Як розповіла Ірина Костюк, в експозиції – 10 банерів із фотографіями, текстами, спогадами, картами.



Усі документи, каже очільниця музею, стосуються українських дітей, котрі пережили та не пережили часи Голодомору 1932-1933 років.



Експонати для пересувної фотовиставки привезли до волинського музею з Національного музею Голодомору-геноциду, що в Києві.



Зі слів Ірини Костюк, експозиція засвідчує про історичну правду, що міститься в документах архівних установ, приватних матеріалах і спогадах жертв Голодомору. Експозиція у музеї діятиме наступні три тижні.







Довідково: Національний музей Голодомору-геноциду зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду української нації в 1932-1933 роках. Музей є центром вшанування пам’яті про 10 мільйонів 500 тисяч українців, з яких 4 мільйони дітей, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську презентували фотодокументальну виставку "Вкрадене дитинство". Відкриття відбулося 27 листопада у приміщенні виставкового залу міського історичного музею.Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі директорка музеюв експозиції – 10 банерів із фотографіями, текстами, спогадами, картами.Усі документи, каже очільниця музею, стосуються українських дітей, котрі пережили та не пережили часи Голодомору 1932-1933 років.Експонати для пересувної фотовиставки привезли до волинського музею з Національного музею Голодомору-геноциду, що в Києві.Зі слів Ірини Костюк, експозиція засвідчує про історичну правду, що міститься в документах архівних установ, приватних матеріалах і спогадах жертв Голодомору. Експозиція у музеї діятиме наступні три тижні.Після презентації виставки на площі В`ячеслава Чорновола у Нововолинську відбулася загальноміська панахида та запалення свічки пам`яті жертвам Голодоморів.Довідково: Національний музей Голодомору-геноциду зберігає пам'ять про жертв Голодомору та висвітлює історію геноциду української нації в 1932-1933 роках. Музей є центром вшанування пам’яті про 10 мільйонів 500 тисяч українців, з яких 4 мільйони дітей, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору.

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