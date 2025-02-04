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Землю накриє потужна магнітна буря

Землю накриє потужна магнітна буря
Внаслідок сильного викиду корональної маси на Сонці найближчими днями Землю накриє магнітна буря. Вона може призвести до збоїв у роботі радіосистем та GPS.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на SpaceWeather.com.

Крім того, вона здатна негативно вплинути на стан здоров'я. Водночас, як прогнозують Метеорологічне бюро Великобританії та Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), шторм буде невеликої сили.

Сонячна буря, що відбулася, завдасть "ковзаючого удару" по магнітному полю Землі.

Магнітна буря – це збурення магнітосфери Землі, яке викликають потоки сонячного вітру, спрямовані до околиць нашої планети.

Як відомо, такі явища можуть відбиватися на стані здоров'я метеочутливих людей, а також тих, хто страждає від серцево-судинних та інших хронічних захворювань.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, лікарі радять приділити достатньо часу відпочинку та повноцінному сну, пити більше води, дихати свіжим повітрям, відмовитись від кави, алкоголю та куріння. Також рекомендується виключити з меню жирну їжу та завжди мати при собі необхідні ліки.

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Теги: магнітна буря
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