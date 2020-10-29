Луцький театр виступить у Грузії

Луцький театр «ГаРмИдЕр» виступить у Грузії в Батумі.Про це повідомив актор театру Павло Порицький на своїй сторінці у Фейсбуці.Отже, волинські актори представлять документально-поетичну виставу «Монодії в червоному» у Батумі.«Ми щасливі і натхненні тим, що знову репрезентуємо українське в Грузії і маємо честь вкотре бути амбасадорами свого міста в Батумі! З приємністю згадуємо, що влітку цього року наші актори брали участь у спільному українсько-грузинському проєкті — виставі «46 ДОТИКІВ / 46 ᲨᲔᲮᲔᲑᲐ», яку після трьох прем’єрних показів в Грузії мали можливість бачити і лучани», – написав Павло Порицький.