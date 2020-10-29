Луцький театр виступить у Грузії
Сьогодні, 04:47
Луцький театр «ГаРмИдЕр» виступить у Грузії в Батумі.
Про це повідомив актор театру Павло Порицький на своїй сторінці у Фейсбуці.
Отже, волинські актори представлять документально-поетичну виставу «Монодії в червоному» у Батумі.
«Ми щасливі і натхненні тим, що знову репрезентуємо українське в Грузії і маємо честь вкотре бути амбасадорами свого міста в Батумі! З приємністю згадуємо, що влітку цього року наші актори брали участь у спільному українсько-грузинському проєкті — виставі «46 ДОТИКІВ / 46 ᲨᲔᲮᲔᲑᲐ», яку після трьох прем’єрних показів в Грузії мали можливість бачити і лучани», – написав Павло Порицький.
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Про це повідомив актор театру Павло Порицький на своїй сторінці у Фейсбуці.
Отже, волинські актори представлять документально-поетичну виставу «Монодії в червоному» у Батумі.
«Ми щасливі і натхненні тим, що знову репрезентуємо українське в Грузії і маємо честь вкотре бути амбасадорами свого міста в Батумі! З приємністю згадуємо, що влітку цього року наші актори брали участь у спільному українсько-грузинському проєкті — виставі «46 ДОТИКІВ / 46 ᲨᲔᲮᲔᲑᲐ», яку після трьох прем’єрних показів в Грузії мали можливість бачити і лучани», – написав Павло Порицький.
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