Ексголова ВР Разумков змагатиметься за крісло президента України

Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах.



Про це політик заявив в етері програми «Свобода слова із Савіком Шустером» на телеканалі Україна 24, повідомляє видання



«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь… І в президентських, і в парламентських», — заявив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста.

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