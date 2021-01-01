Ексголова ВР Разумков змагатиметься за крісло президента України
Сьогодні, 06:51
Позафракційний народний депутат, колишній голова Верховної України Ради Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах.
Про це політик заявив в етері програми «Свобода слова із Савіком Шустером» на телеканалі Україна 24, повідомляє видання «НВ».
«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь… І в президентських, і в парламентських», — заявив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста.
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Про це політик заявив в етері програми «Свобода слова із Савіком Шустером» на телеканалі Україна 24, повідомляє видання «НВ».
«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь… І в президентських, і в парламентських», — заявив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналіста.
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