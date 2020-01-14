Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

Від моменту інфікування ВІЛом до вираження симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Тестування — єдиний шлях виявити проблему.Про це інформують у Центрі громадського здоров'я у Telegram-каналі.-ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.-Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.-Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.-Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.-Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.-ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?-Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.-Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ.-Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.-Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.-ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків."Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні.