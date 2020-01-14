Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради
Сьогодні, 05:56
Від моменту інфікування ВІЛом до вираження симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Тестування — єдиний шлях виявити проблему.
Про це інформують у Центрі громадського здоров'я у Telegram-каналі.
-ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.
-Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.
-Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
-Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.
-Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.
-ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.
Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?
-Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.
-Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ.
-Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.
-Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.
-ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків.
"Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують у Центрі громадського здоров'я у Telegram-каналі.
-ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.
-Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.
-Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
-Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.
-Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.
-ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.
Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?
-Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.
-Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ.
-Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.
-Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.
-ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків.
"Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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