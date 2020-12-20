Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного





Адвент – це час покаяння та сповіді, завдяки якому християни можуть з чистим серцем взяти участь у святкових богослужіннях та причаститися, пише



Перші згадки про святкування Адвента в католицизмі датуються 380 роком, коли Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення.



А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.



Духовний сенс Адвента полягає в радісному очікуванні та приготуванні до свята Різдва, а також роздумах про друге пришестя Ісуса Христа, яке, згідно із Святим письмом, відбудеться наприкінці часів. Цим пояснюється назва посту: Адвент у перекладі з латини означає "пришестя".



Традиції Адвента



У період Адвента католики відзначають ряд свят, включаючи День святої Варвари та День святого Миколая. У такі дні заведено пекти різдвяне печиво та готувати подарунки для близьких. На вулицях встановлюють ялинки та відкривають ярмарки.



Одна з найвідоміших традицій – Адвент-календар для дітей (Різдвяний календар). Він складається з квадратів з датами, за кожним з яких заховано коробочку з частуванням.



Перед початком Адвента заведено ставити перед собою якусь духовну мету, наприклад, утримання від їжі, інтимної близькості, вчинення добрих справ.



Що не можна робити в Адвент



Під час посту необхідно уникати галасливих розваг, розважальних закладів, обжерливості та готуватися до сповіді. Цими днями храми не звершують обряд вінчання.



Вінок Адвента



Адвентський вінок – один з головних атрибутів католицького Різдвяного посту. Це вінок з ялинових гілок, у який вплітають чотири свічки.



Чотири неділі Адвента



Усі чотири неділі Адвента відрізняються між собою своєю символікою та тематикою. У храмах відбуваються особливі богослужіння, а священики вдягаються в одяг фіолетового кольору. Першої неділі запалюють першу свічку вінка Адвента – Свічку пророцтва, яка символізує друге пришестя Спасителя.



У другу неділю Адвента разом з нею запалюють другу свічку, Віфлеємську – символ пришестя на землю Сина Божого Ісуса Христа, народженого від Діви Марії у Віфлеємі.



У третю неділю також запалюють третю свічку – Свічку пастухів, яка символізує пришестя Ісуса в серця людей через віру в Його святе Слово.



У четверту неділю до перших трьох додають четверту та останню – Ангельську свічку. Вона уособлює останнє пришестя Сина Божого у славі з усіма ангелами.



Чим Адвент відрізняється від православного Різдвяного посту



В Адвент, на відміну від православного Різдвяного посту, немає особливих обмежень у харчуванні, крім тих, яких дотримуються і в інший час (по п'ятницях заборонено до вживання продукти тваринного походження; у православ'ї – по середах та по п'ятницях).



Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Також до 1-2 разів на день скорочується кількість прийомів їжі.



Крім того, за своєю тривалістю Адвент приблизно на третину коротший за православний піст. Але незважаючи на всі відмінності, сенс обох один – очищення від гріха й упокорення плоті.



Служителі церкви нагадують, що тілесне утримання буде безглуздим без турботи про душу. У піст слід більше часу присвятити молитві, відвідуванню богослужінь та спілкуванню з близькими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвент, Різдвяний піст у католиків, 2021 року розпочнеться в неділю, 28 листопада, і триватиме до п'ятниці, 24 грудня (включно). Початок посту щорічно випадає на різні дати, оскільки його перший день визначається як четверта неділя до Різдва Христового.Адвент – це час покаяння та сповіді, завдяки якому християни можуть з чистим серцем взяти участь у святкових богослужіннях та причаститися, пише OBOZREVATEL. Перші згадки про святкування Адвента в католицизмі датуються 380 роком, коли Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення.А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.Духовний сенс Адвента полягає в радісному очікуванні та приготуванні до свята Різдва, а також роздумах про друге пришестя Ісуса Христа, яке, згідно із Святим письмом, відбудеться наприкінці часів. Цим пояснюється назва посту: Адвент у перекладі з латини означає "пришестя".У період Адвента католики відзначають ряд свят, включаючи День святої Варвари та День святого Миколая. У такі дні заведено пекти різдвяне печиво та готувати подарунки для близьких. На вулицях встановлюють ялинки та відкривають ярмарки.Одна з найвідоміших традицій – Адвент-календар для дітей (Різдвяний календар). Він складається з квадратів з датами, за кожним з яких заховано коробочку з частуванням.Перед початком Адвента заведено ставити перед собою якусь духовну мету, наприклад, утримання від їжі, інтимної близькості, вчинення добрих справ.Під час посту необхідно уникати галасливих розваг, розважальних закладів, обжерливості та готуватися до сповіді. Цими днями храми не звершують обряд вінчання.Адвентський вінок – один з головних атрибутів католицького Різдвяного посту. Це вінок з ялинових гілок, у який вплітають чотири свічки.Усі чотири неділі Адвента відрізняються між собою своєю символікою та тематикою. У храмах відбуваються особливі богослужіння, а священики вдягаються в одяг фіолетового кольору. Першої неділі запалюють першу свічку вінка Адвента – Свічку пророцтва, яка символізує друге пришестя Спасителя.У другу неділю Адвента разом з нею запалюють другу свічку, Віфлеємську – символ пришестя на землю Сина Божого Ісуса Христа, народженого від Діви Марії у Віфлеємі.У третю неділю також запалюють третю свічку – Свічку пастухів, яка символізує пришестя Ісуса в серця людей через віру в Його святе Слово.У четверту неділю до перших трьох додають четверту та останню – Ангельську свічку. Вона уособлює останнє пришестя Сина Божого у славі з усіма ангелами.В Адвент, на відміну від православного Різдвяного посту, немає особливих обмежень у харчуванні, крім тих, яких дотримуються і в інший час (по п'ятницях заборонено до вживання продукти тваринного походження; у православ'ї – по середах та по п'ятницях).Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Також до 1-2 разів на день скорочується кількість прийомів їжі.Крім того, за своєю тривалістю Адвент приблизно на третину коротший за православний піст. Але незважаючи на всі відмінності, сенс обох один – очищення від гріха й упокорення плоті.Служителі церкви нагадують, що тілесне утримання буде безглуздим без турботи про душу. У піст слід більше часу присвятити молитві, відвідуванню богослужінь та спілкуванню з близькими.

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