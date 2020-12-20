Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
Адвент, Різдвяний піст у католиків, 2021 року розпочнеться в неділю, 28 листопада, і триватиме до п'ятниці, 24 грудня (включно). Початок посту щорічно випадає на різні дати, оскільки його перший день визначається як четверта неділя до Різдва Христового.
Адвент – це час покаяння та сповіді, завдяки якому християни можуть з чистим серцем взяти участь у святкових богослужіннях та причаститися, пише OBOZREVATEL.
Перші згадки про святкування Адвента в католицизмі датуються 380 роком, коли Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення.
А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.
Духовний сенс Адвента полягає в радісному очікуванні та приготуванні до свята Різдва, а також роздумах про друге пришестя Ісуса Христа, яке, згідно із Святим письмом, відбудеться наприкінці часів. Цим пояснюється назва посту: Адвент у перекладі з латини означає "пришестя".
Традиції Адвента
У період Адвента католики відзначають ряд свят, включаючи День святої Варвари та День святого Миколая. У такі дні заведено пекти різдвяне печиво та готувати подарунки для близьких. На вулицях встановлюють ялинки та відкривають ярмарки.
Одна з найвідоміших традицій – Адвент-календар для дітей (Різдвяний календар). Він складається з квадратів з датами, за кожним з яких заховано коробочку з частуванням.
Перед початком Адвента заведено ставити перед собою якусь духовну мету, наприклад, утримання від їжі, інтимної близькості, вчинення добрих справ.
Що не можна робити в Адвент
Під час посту необхідно уникати галасливих розваг, розважальних закладів, обжерливості та готуватися до сповіді. Цими днями храми не звершують обряд вінчання.
Вінок Адвента
Адвентський вінок – один з головних атрибутів католицького Різдвяного посту. Це вінок з ялинових гілок, у який вплітають чотири свічки.
Чотири неділі Адвента
Усі чотири неділі Адвента відрізняються між собою своєю символікою та тематикою. У храмах відбуваються особливі богослужіння, а священики вдягаються в одяг фіолетового кольору. Першої неділі запалюють першу свічку вінка Адвента – Свічку пророцтва, яка символізує друге пришестя Спасителя.
У другу неділю Адвента разом з нею запалюють другу свічку, Віфлеємську – символ пришестя на землю Сина Божого Ісуса Христа, народженого від Діви Марії у Віфлеємі.
У третю неділю також запалюють третю свічку – Свічку пастухів, яка символізує пришестя Ісуса в серця людей через віру в Його святе Слово.
У четверту неділю до перших трьох додають четверту та останню – Ангельську свічку. Вона уособлює останнє пришестя Сина Божого у славі з усіма ангелами.
Чим Адвент відрізняється від православного Різдвяного посту
В Адвент, на відміну від православного Різдвяного посту, немає особливих обмежень у харчуванні, крім тих, яких дотримуються і в інший час (по п'ятницях заборонено до вживання продукти тваринного походження; у православ'ї – по середах та по п'ятницях).
Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Також до 1-2 разів на день скорочується кількість прийомів їжі.
Крім того, за своєю тривалістю Адвент приблизно на третину коротший за православний піст. Але незважаючи на всі відмінності, сенс обох один – очищення від гріха й упокорення плоті.
Служителі церкви нагадують, що тілесне утримання буде безглуздим без турботи про душу. У піст слід більше часу присвятити молитві, відвідуванню богослужінь та спілкуванню з близькими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Адвент – це час покаяння та сповіді, завдяки якому християни можуть з чистим серцем взяти участь у святкових богослужіннях та причаститися, пише OBOZREVATEL.
Перші згадки про святкування Адвента в католицизмі датуються 380 роком, коли Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення.
А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.
Духовний сенс Адвента полягає в радісному очікуванні та приготуванні до свята Різдва, а також роздумах про друге пришестя Ісуса Христа, яке, згідно із Святим письмом, відбудеться наприкінці часів. Цим пояснюється назва посту: Адвент у перекладі з латини означає "пришестя".
Традиції Адвента
У період Адвента католики відзначають ряд свят, включаючи День святої Варвари та День святого Миколая. У такі дні заведено пекти різдвяне печиво та готувати подарунки для близьких. На вулицях встановлюють ялинки та відкривають ярмарки.
Одна з найвідоміших традицій – Адвент-календар для дітей (Різдвяний календар). Він складається з квадратів з датами, за кожним з яких заховано коробочку з частуванням.
Перед початком Адвента заведено ставити перед собою якусь духовну мету, наприклад, утримання від їжі, інтимної близькості, вчинення добрих справ.
Що не можна робити в Адвент
Під час посту необхідно уникати галасливих розваг, розважальних закладів, обжерливості та готуватися до сповіді. Цими днями храми не звершують обряд вінчання.
Вінок Адвента
Адвентський вінок – один з головних атрибутів католицького Різдвяного посту. Це вінок з ялинових гілок, у який вплітають чотири свічки.
Чотири неділі Адвента
Усі чотири неділі Адвента відрізняються між собою своєю символікою та тематикою. У храмах відбуваються особливі богослужіння, а священики вдягаються в одяг фіолетового кольору. Першої неділі запалюють першу свічку вінка Адвента – Свічку пророцтва, яка символізує друге пришестя Спасителя.
У другу неділю Адвента разом з нею запалюють другу свічку, Віфлеємську – символ пришестя на землю Сина Божого Ісуса Христа, народженого від Діви Марії у Віфлеємі.
У третю неділю також запалюють третю свічку – Свічку пастухів, яка символізує пришестя Ісуса в серця людей через віру в Його святе Слово.
У четверту неділю до перших трьох додають четверту та останню – Ангельську свічку. Вона уособлює останнє пришестя Сина Божого у славі з усіма ангелами.
Чим Адвент відрізняється від православного Різдвяного посту
В Адвент, на відміну від православного Різдвяного посту, немає особливих обмежень у харчуванні, крім тих, яких дотримуються і в інший час (по п'ятницях заборонено до вживання продукти тваринного походження; у православ'ї – по середах та по п'ятницях).
Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Також до 1-2 разів на день скорочується кількість прийомів їжі.
Крім того, за своєю тривалістю Адвент приблизно на третину коротший за православний піст. Але незважаючи на всі відмінності, сенс обох один – очищення від гріха й упокорення плоті.
Служителі церкви нагадують, що тілесне утримання буде безглуздим без турботи про душу. У піст слід більше часу присвятити молитві, відвідуванню богослужінь та спілкуванню з близькими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
Ексголова ВР Разумков змагатиметься за крісло президента України
Сьогодні, 06:51
Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради
Сьогодні, 05:56
Луцький театр виступить у Грузії
Сьогодні, 04:47
Землю накриє потужна магнітна буря
Сьогодні, 03:39
Медіа