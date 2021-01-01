На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Сьогодні, 09:09
Протягом минулої доби в Україні виявили 7 483 нові випадки коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105)», - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, летальних випадків – 400, одужало – 10 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237 осіб, летальних випадків – 85 117, проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.
За даними МОЗ, протягом минулої доби 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 549/14041
Вінницька – 548/2617
Волинська – 230/2371
Дніпропетровська – 698/5656
Донецька – 365/2727
Житомирська – 334/2874
Закарпатська – 335/1420
Запорізька – 415/5526
Івано-Франківська – 249/2260
Київська – 433/5461
Кіровоградська – 176/1964
Луганська – 28/1240
Львівська – 306/9058
Миколаївська – 381/1599
Одеська – 223/5500
Полтавська – 298/3027
Рівненська – 137/2398
Сумська – 286/2014
Тернопільська – 233/3959
Харківська – 229/7016
Херсонська – 76/2386
Хмельницька – 408/2229
Черкаська – 205/4051
Чернівецька – 135/1932
Чернігівська – 306/2797
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105)», - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, летальних випадків – 400, одужало – 10 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237 осіб, летальних випадків – 85 117, проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.
За даними МОЗ, протягом минулої доби 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 549/14041
Вінницька – 548/2617
Волинська – 230/2371
Дніпропетровська – 698/5656
Донецька – 365/2727
Житомирська – 334/2874
Закарпатська – 335/1420
Запорізька – 415/5526
Івано-Франківська – 249/2260
Київська – 433/5461
Кіровоградська – 176/1964
Луганська – 28/1240
Львівська – 306/9058
Миколаївська – 381/1599
Одеська – 223/5500
Полтавська – 298/3027
Рівненська – 137/2398
Сумська – 286/2014
Тернопільська – 233/3959
Харківська – 229/7016
Херсонська – 76/2386
Хмельницька – 408/2229
Черкаська – 205/4051
Чернівецька – 135/1932
Чернігівська – 306/2797
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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