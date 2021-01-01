вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання

На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Протягом минулої доби в Україні виявили 7 483 нові випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105)», - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, летальних випадків – 400, одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237 осіб, летальних випадків – 85 117, проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

За даними МОЗ, протягом минулої доби 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 549/14041

Вінницька – 548/2617

Волинська – 230/2371

Дніпропетровська – 698/5656

Донецька – 365/2727

Житомирська – 334/2874

Закарпатська – 335/1420

Запорізька – 415/5526

Івано-Франківська – 249/2260

Київська – 433/5461

Кіровоградська – 176/1964

Луганська – 28/1240

Львівська – 306/9058

Миколаївська – 381/1599

Одеська – 223/5500

Полтавська – 298/3027

Рівненська – 137/2398

Сумська – 286/2014

Тернопільська – 233/3959

Харківська – 229/7016

Херсонська – 76/2386

Хмельницька – 408/2229

Черкаська – 205/4051

Чернівецька – 135/1932

Чернігівська – 306/2797

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо
Сьогодні, 09:47
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:16
На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Сьогодні, 09:09
Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
Ексголова ВР Разумков змагатиметься за крісло президента України
Сьогодні, 06:51
Схожі новини
В Україні за добу зафіксували 10 802 випадки коронавірусу: на Волині – 359 В Україні за добу зафіксували 10 802 випадки коронавірусу: на Волині – 359
15 листопад, 09:26
В Україні за добу на коронавірус захворіи майже 19 тисяч людей: на Волині – 352 В Україні за добу на коронавірус захворіи майже 19 тисяч людей: на Волині – 352
14 жовтень, 09:21
Майже 8 тисяч випадків: повідомили добову статистику захворювання на коронавірус в Україні Майже 8 тисяч випадків: повідомили добову статистику захворювання на коронавірус в Україні
03 жовтень, 09:00
В Україні за добу зафіксували понад 8 тисяч випадків інфікування COVID-19 В Україні за добу зафіксували понад 8 тисяч випадків інфікування COVID-19
25 вересень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей
Сьогодні, 09:58
 0
Зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо
Сьогодні, 09:47
 0
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:16
 0
На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Сьогодні, 09:09
 0
Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
 0
Медіа
відео
1/8