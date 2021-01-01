На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



«За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105)», - йдеться в повідомленні.



Також за минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, летальних випадків – 400, одужало – 10 270 осіб.



За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237 осіб, летальних випадків – 85 117, проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.



За даними МОЗ, протягом минулої доби 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.



Випадків у областях/імунізовано (2 доза):



м. Київ – 549/14041



Вінницька – 548/2617



Волинська – 230/2371



Дніпропетровська – 698/5656



Донецька – 365/2727



Житомирська – 334/2874



Закарпатська – 335/1420



Запорізька – 415/5526



Івано-Франківська – 249/2260



Київська – 433/5461



Кіровоградська – 176/1964



Луганська – 28/1240



Львівська – 306/9058



Миколаївська – 381/1599



Одеська – 223/5500



Полтавська – 298/3027



Рівненська – 137/2398



Сумська – 286/2014



Тернопільська – 233/3959



Харківська – 229/7016



Херсонська – 76/2386



Хмельницька – 408/2229



Черкаська – 205/4051



Чернівецька – 135/1932



Чернігівська – 306/2797



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби в Україні виявили 7 483 нові випадки коронавірусу.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.«За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105)», - йдеться в повідомленні.Також за минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, летальних випадків – 400, одужало – 10 270 осіб.За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237 осіб, летальних випадків – 85 117, проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.За даними МОЗ, протягом минулої доби 139 476 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.Випадків у областях/імунізовано (2 доза):м. Київ – 549/14041Вінницька – 548/2617Дніпропетровська – 698/5656Донецька – 365/2727Житомирська – 334/2874Закарпатська – 335/1420Запорізька – 415/5526Івано-Франківська – 249/2260Київська – 433/5461Кіровоградська – 176/1964Луганська – 28/1240Львівська – 306/9058Миколаївська – 381/1599Одеська – 223/5500Полтавська – 298/3027Рівненська – 137/2398Сумська – 286/2014Тернопільська – 233/3959Харківська – 229/7016Херсонська – 76/2386Хмельницька – 408/2229Черкаська – 205/4051Чернівецька – 135/1932Чернігівська – 306/2797

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