Курс валют у Луцьку на 28 листопада





Євро купують за 30,36, продають за 30,78.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.



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