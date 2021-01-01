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Курс валют у Луцьку на 28 листопада

Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 26 листопада, такий: купівля – 27,04, продаж – 27,30.

Євро купують за 30,36, продають за 30,78.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,57.

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Теги: курс валют, Луцьк
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