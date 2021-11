Зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо

Новий штам коронавірусу Омікрон (B.1.1.529) з Африки міг утворитися в організмі людини, яка після перенесеного COVID-19 мала слабкий імунітет і не змогла повністю вилікуватися. Така гіпотеза про походження нової мутації – одна з тих, які розглядають у Всесвітній організації охорони здоров'я.Про це розповіла представниця ВООЗ Марія ван Керкхове в інтерв'ю Financial Times, яка очолює технічну групу у підрозділі надзвичайних захворювань, передає "Обозреватель". Водночас мутований варіант набирає темпи поширення – його зафіксовано в низці європейських країн, які починають закривати кордони для іноземців і відправляти на карантин своїх громадян.Раніше організація після термінового засідання позначила південноафриканський штам як "той, що викликає занепокоєння". Експертка, коментуючи інформацію про нього, закликала не звинувачувати країни, де виявили варіант. За її словами, реагувати потрібно адекватно і не піддаватися панічним настроям.Вона також нагадала, що у світі прогресує небезпечний COVID-штам Дельта, через який продовжують помирати пацієнти у всіх країнах."Не можна забувати, скільки людей ним заражено", – сказала ван Керкхове.Представниця ВООЗ додала, що за мутаціями коронавірусу, зокрема й за штамом Омікрон, потрібно уважно стежити та проводити більше тестів.перший випадок нового варіанта COVID-19 було виявлено у Бельгії. Він підтверджений у невакцинованої молодої жінки.У Британії офіційно підтвердили два випадки зараження новим COVID-штамом. Глава МОЗ країни Саджид Джавід заявив, що випадки пов'язані між собою і мають зв'язок із поїздками до Південної Африки.Два випадки також виявили у Німеччині. Ще одне можливе зараження Омікроном потребує перевірки. Йдеться про людину, яка прибула до Німеччини з ПАР, повідомляє Міністерство із соціальних питань землі Гессен.Новий варіант коронавірусу також виявили і в Італії. Його діагностували в Мілані у повністю вакцинованого пацієнта, який прибув із Мозамбіку, повідомили у МОЗ країни.У Чехії перевіряють на Омікрон людину, яка повернулася до країни з Намібії, пише The Guardian. Наразі зараження не підтверджено офіційно, зразок ще досліджується.Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю підтвердило один випадок нового штаму й повідомило ще про сім підозр.Перші два випадки зараження Омікроном зафіксовано і в Австралії. Тести на коронавірус у двох людей, які повернулися до Сіднею з ПАР, виявилися позитивними, і пізніше було підтверджено зараження новим штамом. Обоє інфікованих, які раніше пройшли повний курс вакцинації, перебувають у спеціальному ізоляторі під наглядом лікарів.Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу. Науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин, а загалом вважають його потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у Дельти.Щоб запобігти поширенню штаму Омікрон, деякі держави вводять обмеження на в’їзд із країн, де його вже зафіксовано.Наприклад, ізраїльська влада проголосувала за заборону на перетин кордону негромадян, пише Times of Israel. Нові правила, які набули чинності в ніч на 28 листопада, забороняють іноземним громадянам в’їзд до Ізраїлю на 14 днів, якщо вони не отримають спеціальний дозвіл від урядової комісії.Також міністри розширили обов’язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які повертаються з "червоних" країн. І дали дозвіл агентству безпеки держав відновити відстеження інфікованих людей.