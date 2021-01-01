вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей

На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей
За останню добу на Волині підтвердили 230 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

10 людей померли від ускладнень хвороби.

Упродовж доби в області одужали 174 волинянина. 37 людей госпіталізували.

Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 4, Боратинська ТГ – 1, Колківська ТГ –1, Горохівська ТГ –2) та два у Нововолинську.

За добу методом ПЛР протестували 671 людину. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 80 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 18 хворих
Колківська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 13 хворих
Рожищенська ТГ – 13 хворих
Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 22 хворих
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 10 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 9 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 92 999 волинян. 77 963 людини одужали від COVID-19. 1 937 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей
Сьогодні, 09:58
Зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо
Сьогодні, 09:47
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:16
На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Сьогодні, 09:09
Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
25 листопад, 09:41
За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян
23 листопад, 09:25
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
20 листопад, 10:24
Десять смертей та 359 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу Десять смертей та 359 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
15 листопад, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей
Сьогодні, 09:58
 0
Зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо
Сьогодні, 09:47
 0
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:16
 0
На Волині за добу зафіксували 230 нових випадків коронавірусу: статистика захворювання
Сьогодні, 09:09
 0
Розповіли, чим католицький Різдвяний піст відрізняється від православного
Сьогодні, 08:05
 0
Медіа
відео
1/8