На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей





Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



10 людей померли від ускладнень хвороби.



Упродовж доби в області одужали 174 волинянина. 37 людей госпіталізували.



Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 4, Боратинська ТГ – 1, Колківська ТГ –1, Горохівська ТГ –2) та два у Нововолинську.



За добу методом ПЛР протестували 671 людину. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:



Луцька ТГ – 80 хворих

Берестечківська ТГ – 1 хворий

Боратинська ТГ – 3 хворих

Городищенська ТГ – 4 хворих

Горохівська ТГ – 18 хворих

Колківська ТГ – 15 хворих

Копачівська ТГ – 1 хворий

Мар’янівська ТГ – 2 хворих

Підгайцівська ТГ – 13 хворих

Рожищенська ТГ – 13 хворих

Торчинська ТГ – 2 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих

Локачинська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 22 хворих

Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих

Сошичненська ТГ – 2 хворих

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Забродівська ТГ – 6 хворих

Ратнівська ТГ – 10 хворих

Самарівська ТГ – 2 хворих

Сереховичівська ТГ – 1 хворий

Старовижівська ТГ – 9 хворих



За весь час пандемії в області захворіли 92 999 волинян. 77 963 людини одужали від COVID-19. 1 937 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині підтвердили 230 нових випадків коронавірусної інфекції.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.10 людей померли від ускладнень хвороби.Упродовж доби в області одужали 174 волинянина. 37 людей госпіталізували.Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 4, Боратинська ТГ – 1, Колківська ТГ –1, Горохівська ТГ –2) та два у Нововолинську.За добу методом ПЛР протестували 671 людину. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:Луцька ТГ – 80 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийБоратинська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 18 хворихКолківська ТГ – 15 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 13 хворихРожищенська ТГ – 13 хворихТорчинська ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 12 хворихЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 22 хворихКамінь-Каширська ТГ – 13 хворихСошичненська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 6 хворихРатнівська ТГ – 10 хворихСамарівська ТГ – 2 хворихСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 9 хворихЗа весь час пандемії в області захворіли 92 999 волинян. 77 963 людини одужали від COVID-19. 1 937 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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