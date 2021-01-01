На Волині за добу від коронавірусу померли 10 людей
Сьогодні, 09:58
За останню добу на Волині підтвердили 230 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
10 людей померли від ускладнень хвороби.
Упродовж доби в області одужали 174 волинянина. 37 людей госпіталізували.
Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 4, Боратинська ТГ – 1, Колківська ТГ –1, Горохівська ТГ –2) та два у Нововолинську.
За добу методом ПЛР протестували 671 людину. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
Луцька ТГ – 80 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 18 хворих
Колківська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 13 хворих
Рожищенська ТГ – 13 хворих
Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 22 хворих
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 10 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 9 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 92 999 волинян. 77 963 людини одужали від COVID-19. 1 937 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
10 людей померли від ускладнень хвороби.
Упродовж доби в області одужали 174 волинянина. 37 людей госпіталізували.
Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 4, Боратинська ТГ – 1, Колківська ТГ –1, Горохівська ТГ –2) та два у Нововолинську.
За добу методом ПЛР протестували 671 людину. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
Луцька ТГ – 80 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 18 хворих
Колківська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 13 хворих
Рожищенська ТГ – 13 хворих
Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 22 хворих
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 10 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 9 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 92 999 волинян. 77 963 людини одужали від COVID-19. 1 937 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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