Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО

Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади, яка дислокується у Володимирі-Волинському,27 листопада завершив ультрамарафон довжиною у 270 кілометрів.Про це повідомили на сторінці бригади.Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн-спортсмен здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час.Біг безперервно, адже зупинки, за словами хлопця, погано вплинули би на м’язи, і бігти тоді важче.Військові медики, які супроводжували спортсмена в дорозі, кажуть, що ніяких проблем зі здоров’ям у нього не виникало.