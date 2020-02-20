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Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО

Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади, яка дислокується у Володимирі-Волинському, Микола Луговий 27 листопада завершив ультрамарафон довжиною у 270 кілометрів.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн-спортсмен здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час.

Біг безперервно, адже зупинки, за словами хлопця, погано вплинули би на м’язи, і бігти тоді важче.

Військові медики, які супроводжували спортсмена в дорозі, кажуть, що ніяких проблем зі здоров’ям у нього не виникало.
Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО
Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО
Військовий з Волині безперервно пробіг 270 кілометрів за 27 годин. ФОТО


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Теги: військовий, волинянин, забіг
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