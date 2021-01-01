Третій тиждень «червоної» зони на Волині: як змінилася кількість пасажирських перевезеннях. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Без ковід-сертифікатів пасажирів не беруть, бо ж по дорозі – перевірки. А штраф за невакцинованих людей у салоні платити неохота. Бо ж 17 тисяч гривень на дорозі не лежать.



Людей на автостанції мало. Більшість з тих, кого зустріли журналісти 12 каналу, невакциновані і певнять, що не збираються. Далеко їхати необхідності нема, а якщо вона виникне, то оберуть інший транспорт.







Диспетчери Луцької автостанції №1 підтвердили, що ситуація з міжобласними перевезеннями нині значно гірша, аніж до запровадження червоної зони. Зараз не виконуються рейси у Вінницю, Івано-Франківськ та Хмельницький. Скоротили кількість рейсів на Львів та Вараш. Загалом з луцької автостанції курсує менше на 60 рейсів. Проблем з маршрутами всередині області, запевняють, немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій тиждень червоної зони на Волині добряче вдарив по пасажирських перевезеннях. Водії діляться: такого ще не бачили. Доводиться вирушати в дорогу з п’ятьма, а то й одним пасажиром.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Без ковід-сертифікатів пасажирів не беруть, бо ж по дорозі – перевірки. А штраф за невакцинованих людей у салоні платити неохота. Бо ж 17 тисяч гривень на дорозі не лежать.Людей на автостанції мало. Більшість з тих, кого зустріли журналісти 12 каналу, невакциновані і певнять, що не збираються. Далеко їхати необхідності нема, а якщо вона виникне, то оберуть інший транспорт.Диспетчери Луцької автостанції №1 підтвердили, що ситуація з міжобласними перевезеннями нині значно гірша, аніж до запровадження червоної зони. Зараз не виконуються рейси у Вінницю, Івано-Франківськ та Хмельницький. Скоротили кількість рейсів на Львів та Вараш. Загалом з луцької автостанції курсує менше на 60 рейсів. Проблем з маршрутами всередині області, запевняють, немає.

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