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На Волині зникла 15-річна дівчина

На Волині зникла 15-річна дівчина
Поліція Володимира-Волинського встановлює місце перебування неповнолітньої жительки села П'ятидні, Устилузької громади.

Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.

15-річна Анна Колошва, жителька села П'ятидні 27 листопада 2021 року близько 18:00 вийшла з дому і досі місце її перебування не відоме.

Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання зателефонувати по номерах: 0634661066; 0502077200 або «102».

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Теги: розшук, Волинь, дівчина
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