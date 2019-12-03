На Волині зникла 15-річна дівчина
Сьогодні, 14:17
Поліція Володимира-Волинського встановлює місце перебування неповнолітньої жительки села П'ятидні, Устилузької громади.
Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
15-річна Анна Колошва, жителька села П'ятидні 27 листопада 2021 року близько 18:00 вийшла з дому і досі місце її перебування не відоме.
Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання зателефонувати по номерах: 0634661066; 0502077200 або «102».
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Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
15-річна Анна Колошва, жителька села П'ятидні 27 листопада 2021 року близько 18:00 вийшла з дому і досі місце її перебування не відоме.
Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання зателефонувати по номерах: 0634661066; 0502077200 або «102».
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