Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%





Про це повідомила медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада, йдеться у сюжеті



За її словами, вакцинованими вважають тих людей, у кого після другого щеплення минуло не менше як 20 днів.



«Тоді у людини сформований імунітет, і можна говорити, що вона вакцинована. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що можна легко заразитися. І одна доза не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання», – сказала лікарка.



За її словами, перебіг ковіду у вакцинованих хворих типовий.



«Дехто дізнається, що захворів, коли зникає нюх, дехто – коли температура піднімається до 37,2-37,3, іноді до 38. Це змушує людину звернутися до лікаря і зробити ПЛР-тест. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура, в декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабкість, мінімальне ураження легень на КТ, сатурація не нижче 95», – розповіла Наталія Скальська.



«Я особисто вакцинувалася у червні двома дозами «Пфайзера», у жовтні захворіла… Але перехворіла я легко: в мене пропав нюх і протягом 5 днів температура була 37,5. Це не можна навіть порівнювати з тим, як хворіють наші пацієнти», – додала медична директорка госпіталю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 вересня по 25 листопада 2021 року ковідний шпиталь Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах прийняв 931 пацієнта. З них лише 44 людей, або 4,7%, пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.Про це повідомила медична директорка інфекційного нагляду госпіталюв інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада, йдеться у сюжеті 12 каналу. За її словами, вакцинованими вважають тих людей, у кого після другого щеплення минуло не менше як 20 днів.«Тоді у людини сформований імунітет, і можна говорити, що вона вакцинована. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що можна легко заразитися. І одна доза не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання», – сказала лікарка.За її словами, перебіг ковіду у вакцинованих хворих типовий.«Дехто дізнається, що захворів, коли зникає нюх, дехто – коли температура піднімається до 37,2-37,3, іноді до 38. Це змушує людину звернутися до лікаря і зробити ПЛР-тест. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура, в декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабкість, мінімальне ураження легень на КТ, сатурація не нижче 95», – розповіла Наталія Скальська.«Я особисто вакцинувалася у червні двома дозами «Пфайзера», у жовтні захворіла… Але перехворіла я легко: в мене пропав нюх і протягом 5 днів температура була 37,5. Це не можна навіть порівнювати з тим, як хворіють наші пацієнти», – додала медична директорка госпіталю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію