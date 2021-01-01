Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%
Сьогодні, 15:40
Із 1 вересня по 25 листопада 2021 року ковідний шпиталь Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах прийняв 931 пацієнта. З них лише 44 людей, або 4,7%, пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомила медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада, йдеться у сюжеті 12 каналу.
За її словами, вакцинованими вважають тих людей, у кого після другого щеплення минуло не менше як 20 днів.
«Тоді у людини сформований імунітет, і можна говорити, що вона вакцинована. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що можна легко заразитися. І одна доза не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання», – сказала лікарка.
За її словами, перебіг ковіду у вакцинованих хворих типовий.
«Дехто дізнається, що захворів, коли зникає нюх, дехто – коли температура піднімається до 37,2-37,3, іноді до 38. Це змушує людину звернутися до лікаря і зробити ПЛР-тест. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура, в декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабкість, мінімальне ураження легень на КТ, сатурація не нижче 95», – розповіла Наталія Скальська.
«Я особисто вакцинувалася у червні двома дозами «Пфайзера», у жовтні захворіла… Але перехворіла я легко: в мене пропав нюх і протягом 5 днів температура була 37,5. Це не можна навіть порівнювати з тим, як хворіють наші пацієнти», – додала медична директорка госпіталю.
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Про це повідомила медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада, йдеться у сюжеті 12 каналу.
За її словами, вакцинованими вважають тих людей, у кого після другого щеплення минуло не менше як 20 днів.
«Тоді у людини сформований імунітет, і можна говорити, що вона вакцинована. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що можна легко заразитися. І одна доза не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання», – сказала лікарка.
За її словами, перебіг ковіду у вакцинованих хворих типовий.
«Дехто дізнається, що захворів, коли зникає нюх, дехто – коли температура піднімається до 37,2-37,3, іноді до 38. Це змушує людину звернутися до лікаря і зробити ПЛР-тест. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура, в декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабкість, мінімальне ураження легень на КТ, сатурація не нижче 95», – розповіла Наталія Скальська.
«Я особисто вакцинувалася у червні двома дозами «Пфайзера», у жовтні захворіла… Але перехворіла я легко: в мене пропав нюх і протягом 5 днів температура була 37,5. Це не можна навіть порівнювати з тим, як хворіють наші пацієнти», – додала медична директорка госпіталю.
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