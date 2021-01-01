вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%

Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%
Із 1 вересня по 25 листопада 2021 року ковідний шпиталь Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах прийняв 931 пацієнта. З них лише 44 людей, або 4,7%, пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада, йдеться у сюжеті 12 каналу.

За її словами, вакцинованими вважають тих людей, у кого після другого щеплення минуло не менше як 20 днів.

«Тоді у людини сформований імунітет, і можна говорити, що вона вакцинована. Якщо людина вакцинована однією дозою, це означає, що їй треба особливо оберігатися, тому що можна легко заразитися. І одна доза не дає достатнього захисту організму, і ми не знаємо, який буде перебіг захворювання», – сказала лікарка.

За її словами, перебіг ковіду у вакцинованих хворих типовий.

«Дехто дізнається, що захворів, коли зникає нюх, дехто – коли температура піднімається до 37,2-37,3, іноді до 38. Це змушує людину звернутися до лікаря і зробити ПЛР-тест. 5 днів на вечір може трошки піднятися температура, в декого може бути незначний кашель, втомлюваність, слабкість, мінімальне ураження легень на КТ, сатурація не нижче 95», – розповіла Наталія Скальська.

«Я особисто вакцинувалася у червні двома дозами «Пфайзера», у жовтні захворіла… Але перехворіла я легко: в мене пропав нюх і протягом 5 днів температура була 37,5. Це не можна навіть порівнювати з тим, як хворіють наші пацієнти», – додала медична директорка госпіталю.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакциновані, Боголюби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: симптоми
Сьогодні, 17:00
«Теплі іграшки» об’єднують і допомагають: у Луцьку триває масштабна благодійна акція
Сьогодні, 16:20
Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%
Сьогодні, 15:40
Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків
Сьогодні, 15:00
На Волині зникла 15-річна дівчина
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Скільки вакцинованих волинян перебувають у ковідному госпіталі в Боголюбах Скільки вакцинованих волинян перебувають у ковідному госпіталі в Боголюбах
25 жовтень, 09:15
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада
26 листопад, 11:30
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 25 листопада Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 25 листопада
25 листопад, 10:16
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
24 листопад, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як покликати на допомогу жертвам домашніх тиранів
Сьогодні, 17:46
 0
Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: симптоми
Сьогодні, 17:00
 0
«Теплі іграшки» об’єднують і допомагають: у Луцьку триває масштабна благодійна акція
Сьогодні, 16:20
 0
Вакцинованих пацієнтів ковідного госпіталю в Боголюбах – лише 4,7%
Сьогодні, 15:40
 0
Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8