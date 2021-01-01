Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: симптоми
Сьогодні, 17:00
Одним із найсерйозніших і найчастіших ускладнень, які виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у понад половини померлих внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ТСН.
Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.
У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.
Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись кровоносними судинами й потрапляти до легень (тромбоемболія легеневої артерії).
Симптоми тромбозу:
-біль і/або чутливість у литці або стегні
-набряк ноги стопи або щиколотки
-почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла
Задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або знепритомнення можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.
"Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.
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Про це повідомляє ТСН.
Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.
У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.
Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись кровоносними судинами й потрапляти до легень (тромбоемболія легеневої артерії).
Симптоми тромбозу:
-біль і/або чутливість у литці або стегні
-набряк ноги стопи або щиколотки
-почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла
Задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або знепритомнення можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.
"Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.
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