Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: симптоми





Про це повідомляє



Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.



У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.



Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись кровоносними судинами й потрапляти до легень (тромбоемболія легеневої артерії).



Симптоми тромбозу:



-біль і/або чутливість у литці або стегні

-набряк ноги стопи або щиколотки

-почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла



Задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або знепритомнення можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.



До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.



"Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із найсерйозніших і найчастіших ускладнень, які виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у понад половини померлих внаслідок COVID-19.Про це повідомляє ТСН. Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись кровоносними судинами й потрапляти до легень (тромбоемболія легеневої артерії).Симптоми тромбозу:-біль і/або чутливість у литці або стегні-набряк ноги стопи або щиколотки-почервоніння і/або помітна зміна кольору тілаЗадуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або знепритомнення можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині."Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію