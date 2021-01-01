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Як покликати на допомогу жертвам домашніх тиранів

Як покликати на допомогу жертвам домашніх тиранів
Жертви домашнього насильства у критичних ситуаціях не можуть покликати на допомогу поліцію.

Про це йшлося під час круглого столу, присвяченого проблемі домашнього насильства на Волині, який відбувся 26 листопада за ініціативи Громадянського руху «СВІДОМІ», пише ІА Конкурент.

В обговоренні проблеми взяли участь юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильству Віктор Вальчук, депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Христина Синюк та начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Шмігель. Модерувала круглий стіл депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій.

Як зазначив юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильству Віктор Вальчук, загалом підрозділ «Поліна» (мобільні групи з протидії домашньому насильству «Поліція проти насильства» – ред.) – хороша ініціатива, яка дозволяє поліції більш швидко реагувати на виклики.
Як покликати на допомогу жертвам домашніх тиранів

Однак, за словами експерта, тривожну кнопку «Поліни» слід допрацювати, адже наразі на допомогу можна покликати лише за допомогою телефонного дзвінка.

«До мене телефонують і о першій годині ночі. Кажуть: чекали, поки чоловік засне, щоб покликати на допомогу після побиття. Так, можна закритися у ванній і викликати поліцію по телефону. Але агресор почує. І поки поліція приїде – він виб'є двері у ванну і заб'є її там», – наголошує експерт.
Як покликати на допомогу жертвам домашніх тиранів

Тож Віктор Вальчук наголошує на тому, щоб у критичних сиутаціях жертва могла викликати поліцію одним натиском кнопки на смартфоні, без телефонного дзвінка. Він додав, що в поліції знають всі проблемні сім'ї, і при надходженні такого сигналу диспетчер вже буде знати, що в одній із таких сімей знову сталася криза і потрібна негайна допомога. Тож після натиску тривожної кнопки екіпаж відразу виїде на виклик за адресою.

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Теги: домашні тирани, поліція
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Коментарі 1
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а якшо жінка тиран і абюзер?
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