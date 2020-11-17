«Теплі іграшки» об’єднують і допомагають: у Луцьку триває масштабна благодійна акція

«Тепла іграшка надії» – велика кількість людей вже приєдналася до створення та реалізації ялинкових прикрас з фетру заради благодійної мети.



Усі кошти, зібрані в межах акції, спрямують Фонду боротьби з раком на реалізацію програми з підтримки жіночого здоров’я.



Попри пандемію і «червону» зону, які змушують працювати здебільшого в онлайн-форматі, до акції вже долучилася чимала кількість людей, які пошили вже першу тисячу іграшок, розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost координаторка акції Анна Єкименко-Поліщук. Згодом іграшки з фетру продадуть, а кошти спрямують на добру справу.



«Цьогоріч акція трішки трансформувалася. Традиційних майстерок в колективах було мало, але завдяки майстриням вдалося відзняти шість відео, які можна переглянути на сторінці у фейсбуці та навчитися шити іграшки власноруч. Так, долучилися до створення педагоги Палацу учнівської молоді Валентина Батіна, Оксана Щебет, Наталія Єкименко, Олена Москалюк та Надія Мазилюк з ЛНВК №24.



Акція об'єднує людей різного віку, адже іграшки виготовляють вихованці та батьки садочків, учні шкіл, студенти, та навіть слухачі АКМЕ-університету. Різна й географія «Теплої іграшки надії», адже, хоч акція відбувається у Луцьку, вироби надсилають з усіх усюд. Так, пакуночки отримували з Ковеля, Бродів (Львівська область) та маленького села Свободне, що на Донеччині.



Долучається до акції і бізнес. Магазин «Руніка» подарував фетр, «BOXY» - коробочки для пакування наборів, а у кав'ярні Coffee V Time (на Відродження, 2а) можна придбати набори і отримати за це ще й безкоштовну каву», - розповідає Анна Єкименко-Поліщук.



З 1 грудня кожен може купити «теплу іграшку» або набір: як це зробити



З 1 грудня стуртує продаж іграшок із фетру. На сторінці







Але організатори наголошують, що досі триває пошиття та збір іграшок, тож їх можна приносити за вказаною вище адресою. Окрім того, закликають долучатися і колективи. Зокрема, організаторів акції можна запросити до себе на майстерку, міні-ярмарок або ж онлайн чи телефоном зробити замовлення іграшок для корпоративної ялинки чи як подарунок для працівників.



«Хоч офіційно продаж іграшок ще не стартував, але на Фонд боротьби з раком вдалося уже залучити близько 6 тисяч гривень в рамках акції. Акцію ми влаштовуємо вже увосьме і сподіваємося, що вона буде масштабною, незважаючи на трішки новий формат, обумовлений епідемічними обмеженнями», - розповіла керівниця благодійної організації «Фонд боротьби з раком» Марія Адамчук-Коротицька.



«Теплі іграшки» рятуватимуть життя



Марія Адамчук-Коротицька також зауважила, що цьогоріч «Тепла іграшка надії» – основний проєкт в рамках кампанії фонду «Фандрейзимо задля підтримки жіночого здоров’я», яку втілюють за фінансової підтримки фонду Zagoriy Foundation.



У рамках цієї кампанії Фонд боротьби з раком має намір зібрати 500 000 гривень на боротьбу із раком шийки матки серед жіночого населення Волині і довести, що смертність від цієї недуги можна зменшити в рази завдяки ранньому виявленню.



«Головна причина високої захворюваності та смертності від раку шийки матки — відсутність профілактичних заходів (вакцинації проти вірусу папіломи людини) та низький рівень виявлення передракових станів і раку шийки матки на ранніх стадіях через відсутність скринінгових програм. Скринінг – це тестування людей із групи ризику у період, коли симптоми ще не проявляються», – зауважує керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.



Тож, у 2022 році за зібрані кошти Фонд боротьби з раком організує 120 виїзних обстежень жінок Волині на передракові стани та рак шийки матки. Усі вони будуть безкоштовними для населення.



Мінімум 7000 жінок із віддалених сіл області отримають шанс обстежитися на рак шийки матки у висококваліфікованого лікаря у своєму населеному пункті або неподалік від нього.



Орієнтовно 150 випадків онкології та 700 передракових станів будуть виявлені під час оглядів (зважаючи на статистику, яку Фонд має за результатами наших обстежень у 2021 році). Це дозволить врятувати життя!



З усіх організаційних питань щодо благодійної акції «Тепла іграшка надії» й загалом щодо того, як долучитися до ініціатив Фонду боротьби з раком можна звернутися у фейсбуці до



Надати фінансову допомогу на реалізацію програм Фонду з профілактики та раннього виявлення раку, а також для придбання лікарських засобів та розхідних матеріалів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні можна за реквізитами:

ПриватБанк:

поточний рахунок - UA943052990000026009040809889,

МФО - 303440.

ЄДРПОУ - 43771114

Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".





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