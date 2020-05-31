Через кілька місяців після COVID-19 можуть з’являтися психічні розлади





Про те, як впливає ковід на психіку людини, розповіла медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на



За її словами, окрім дуже поширених таких ускладнень ковіду, як гострі енцефаліти, ішемічні та геморагічні інсульти, дедалі частіше трапляються психози.



«Органічні психічні розлади – те, що ми бачимо останнім часом. І що цікаво, ковід-асоційовані психічні розлади, як нам говорять психіатри, можуть з’являтися на різних етапах захворювання на ковід. І в гострій стадії, коли іде кисневе голодування, а останнім часом ми це стали бачити у людей, які перехворіли, уже видужали від ковіду, у яких нормалізувалися всі показники», – зауважує лікарка.



Каже, що стани депресії, психологічної пригніченості, безсоння, апатії трапляються навіть у тих, хто переніс легкі форми коронавірусу.



«Буває відсутність інтересу до життя. Вони кажуть: життя у мене до ковіду і після ковіду – це різні речі», – пояснює Наталія Скальська.



Стверджує, що панічні атаки більше характерні для людей під час хвороби, навіть якщо вона протікає легко. І цікаво, що людину з панічною атакою майже неможливо заспокоїти.



«Розказувати таким людям, що у них невеликий ступінь ураження, – даремно, вони нас не чують. Це можна розказати родичам. Потім ці люди пояснюють, що було відчуття страху смерті, потрапити на ШВЛ», – каже медична директорка.



Не дивно, що іноді хворі на коронавірус зважуються на самогубство.



«У наших пацієнтів весь час є цікавість до вікон. Якщо хворий довго затримується біля вікна, це вже викликає тривогу… Ручок на вікнах у нас уже немає», – запевнила лікарка.



Додає, що тепер колишні хворі на коронавірус становлять когорту пацієнтів психіатрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Енцефаліти, інсульти, панічні атаки, депресія - це лише неповний перелік тих проблем, які виникають у людей внаслідок ураження коронавірусом головного мозку.Про те, як впливає ковід на психіку людини, розповіла медична директорка інфекційного нагляду госпіталюв інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада.За її словами, окрім дуже поширених таких ускладнень ковіду, як гострі енцефаліти, ішемічні та геморагічні інсульти, дедалі частіше трапляються психози.«Органічні психічні розлади – те, що ми бачимо останнім часом. І що цікаво, ковід-асоційовані психічні розлади, як нам говорять психіатри, можуть з’являтися на різних етапах захворювання на ковід. І в гострій стадії, коли іде кисневе голодування, а останнім часом ми це стали бачити у людей, які перехворіли, уже видужали від ковіду, у яких нормалізувалися всі показники», – зауважує лікарка.Каже, що стани депресії, психологічної пригніченості, безсоння, апатії трапляються навіть у тих, хто переніс легкі форми коронавірусу.«Буває відсутність інтересу до життя. Вони кажуть: життя у мене до ковіду і після ковіду – це різні речі», – пояснює Наталія Скальська.Стверджує, що панічні атаки більше характерні для людей під час хвороби, навіть якщо вона протікає легко. І цікаво, що людину з панічною атакою майже неможливо заспокоїти.«Розказувати таким людям, що у них невеликий ступінь ураження, – даремно, вони нас не чують. Це можна розказати родичам. Потім ці люди пояснюють, що було відчуття страху смерті, потрапити на ШВЛ», – каже медична директорка.Не дивно, що іноді хворі на коронавірус зважуються на самогубство.«У наших пацієнтів весь час є цікавість до вікон. Якщо хворий довго затримується біля вікна, це вже викликає тривогу… Ручок на вікнах у нас уже немає», – запевнила лікарка.Додає, що тепер колишні хворі на коронавірус становлять когорту пацієнтів психіатрів.

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