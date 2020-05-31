Через кілька місяців після COVID-19 можуть з’являтися психічні розлади

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Енцефаліти, інсульти, панічні атаки, депресія - це лише неповний перелік тих проблем, які виникають у людей внаслідок ураження коронавірусом головного мозку.
Про те, як впливає ковід на психіку людини, розповіла медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада.
За її словами, окрім дуже поширених таких ускладнень ковіду, як гострі енцефаліти, ішемічні та геморагічні інсульти, дедалі частіше трапляються психози.
«Органічні психічні розлади – те, що ми бачимо останнім часом. І що цікаво, ковід-асоційовані психічні розлади, як нам говорять психіатри, можуть з’являтися на різних етапах захворювання на ковід. І в гострій стадії, коли іде кисневе голодування, а останнім часом ми це стали бачити у людей, які перехворіли, уже видужали від ковіду, у яких нормалізувалися всі показники», – зауважує лікарка.
Каже, що стани депресії, психологічної пригніченості, безсоння, апатії трапляються навіть у тих, хто переніс легкі форми коронавірусу.
«Буває відсутність інтересу до життя. Вони кажуть: життя у мене до ковіду і після ковіду – це різні речі», – пояснює Наталія Скальська.
Стверджує, що панічні атаки більше характерні для людей під час хвороби, навіть якщо вона протікає легко. І цікаво, що людину з панічною атакою майже неможливо заспокоїти.
«Розказувати таким людям, що у них невеликий ступінь ураження, – даремно, вони нас не чують. Це можна розказати родичам. Потім ці люди пояснюють, що було відчуття страху смерті, потрапити на ШВЛ», – каже медична директорка.
Не дивно, що іноді хворі на коронавірус зважуються на самогубство.
«У наших пацієнтів весь час є цікавість до вікон. Якщо хворий довго затримується біля вікна, це вже викликає тривогу… Ручок на вікнах у нас уже немає», – запевнила лікарка.
Додає, що тепер колишні хворі на коронавірус становлять когорту пацієнтів психіатрів.
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Про те, як впливає ковід на психіку людини, розповіла медична директорка інфекційного нагляду госпіталю Наталія Скальська в інформаційно-аналітичному проєкті «На тижні» на 12 каналі 27 листопада.
За її словами, окрім дуже поширених таких ускладнень ковіду, як гострі енцефаліти, ішемічні та геморагічні інсульти, дедалі частіше трапляються психози.
«Органічні психічні розлади – те, що ми бачимо останнім часом. І що цікаво, ковід-асоційовані психічні розлади, як нам говорять психіатри, можуть з’являтися на різних етапах захворювання на ковід. І в гострій стадії, коли іде кисневе голодування, а останнім часом ми це стали бачити у людей, які перехворіли, уже видужали від ковіду, у яких нормалізувалися всі показники», – зауважує лікарка.
Каже, що стани депресії, психологічної пригніченості, безсоння, апатії трапляються навіть у тих, хто переніс легкі форми коронавірусу.
«Буває відсутність інтересу до життя. Вони кажуть: життя у мене до ковіду і після ковіду – це різні речі», – пояснює Наталія Скальська.
Стверджує, що панічні атаки більше характерні для людей під час хвороби, навіть якщо вона протікає легко. І цікаво, що людину з панічною атакою майже неможливо заспокоїти.
«Розказувати таким людям, що у них невеликий ступінь ураження, – даремно, вони нас не чують. Це можна розказати родичам. Потім ці люди пояснюють, що було відчуття страху смерті, потрапити на ШВЛ», – каже медична директорка.
Не дивно, що іноді хворі на коронавірус зважуються на самогубство.
«У наших пацієнтів весь час є цікавість до вікон. Якщо хворий довго затримується біля вікна, це вже викликає тривогу… Ручок на вікнах у нас уже немає», – запевнила лікарка.
Додає, що тепер колишні хворі на коронавірус становлять когорту пацієнтів психіатрів.
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