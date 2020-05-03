Чисельність населення Волинської області зменшується
Сьогодні, 20:43
Упродовж січня-вересня 2021 року чисельність населення Волинської області зменшилася на 3 390 осіб.
Про це пише Суспільне з посиланням на Головне управління статистики області.
Від початку року на Волині померли 10 617 жителів. Це на 512 осіб більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Натомість народилися 7 354 малюки.
Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померли 6 929 людей.
Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення, 1 089 з них були злоякісними. Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян. Внаслідок зовнішніх чинників загинули 513 волинян, 124 з них — вчинили самогубство.
За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:
-В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;
-У Луцьк стало на 714 жителів менше;
-Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителі;
-В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;
-У Ковельському районі – на 1 011 жителів менше.
Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали 1 мільйон 24 тисячі людей.
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Про це пише Суспільне з посиланням на Головне управління статистики області.
Від початку року на Волині померли 10 617 жителів. Це на 512 осіб більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Натомість народилися 7 354 малюки.
Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померли 6 929 людей.
Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення, 1 089 з них були злоякісними. Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян. Внаслідок зовнішніх чинників загинули 513 волинян, 124 з них — вчинили самогубство.
За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:
-В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;
-У Луцьк стало на 714 жителів менше;
-Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителі;
-В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;
-У Ковельському районі – на 1 011 жителів менше.
Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали 1 мільйон 24 тисячі людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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