вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чисельність населення Волинської області зменшується

Чисельність населення Волинської області зменшується
Упродовж січня-вересня 2021 року чисельність населення Волинської області зменшилася на 3 390 осіб.

Про це пише Суспільне з посиланням на Головне управління статистики області.

Від початку року на Волині померли 10 617 жителів. Це на 512 осіб більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Натомість народилися 7 354 малюки.

Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померли 6 929 людей.

Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення, 1 089 з них були злоякісними. Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян. Внаслідок зовнішніх чинників загинули 513 волинян, 124 з них — вчинили самогубство.

За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:

-В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;
-У Луцьк стало на 714 жителів менше;
-Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителі;
-В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;
-У Ковельському районі – на 1 011 жителів менше.

Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали 1 мільйон 24 тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чисельність жителів, населення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чисельність населення Волинської області зменшується
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Чоловіки живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки: статистика населення на Волині Чоловіки живуть у середньому на 10 років менше, ніж жінки: статистика населення на Волині
08 липень, 10:42
На Волині померлих більше, ніж народжених На Волині померлих більше, ніж народжених
20 березень, 02:16
Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей
01 березень, 18:10
На скільки зменшилося населення Волині На скільки зменшилося населення Волині
03 травень, 2020, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чисельність населення Волинської області зменшується
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8