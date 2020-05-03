Чисельність населення Волинської області зменшується





Про це пише



Від початку року на Волині померли 10 617 жителів. Це на 512 осіб більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Натомість народилися 7 354 малюки.



Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померли 6 929 людей.



Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення, 1 089 з них були злоякісними. Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян. Внаслідок зовнішніх чинників загинули 513 волинян, 124 з них — вчинили самогубство.



За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:



-В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;

-У Луцьк стало на 714 жителів менше;

-Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителі;

-В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;

-У Ковельському районі – на 1 011 жителів менше.



Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали 1 мільйон 24 тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж січня-вересня 2021 року чисельність населення Волинської області зменшилася на 3 390 осіб.Про це пише Суспільне з посиланням на Головне управління статистики області.Від початку року на Волині померли 10 617 жителів. Це на 512 осіб більше ніж за аналогічний період у 2020 році. Натомість народилися 7 354 малюки.Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померли 6 929 людей.Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення, 1 089 з них були злоякісними. Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян. Внаслідок зовнішніх чинників загинули 513 волинян, 124 з них — вчинили самогубство.За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:-В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;-У Луцьк стало на 714 жителів менше;-Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителі;-В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;-У Ковельському районі – на 1 011 жителів менше.Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали 1 мільйон 24 тисячі людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію