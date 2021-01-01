В Україні збільшилася кількість «жовтих» областей
Сьогодні, 18:34
Станом на 28 листопада в Україні розширили "жовту" зону карантину – до неї потрапили п'ять областей. У "червоній" зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, до "жовтої" карантинної зони включили: Закарпатську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку області, а також Харківську, яка напередодні перебувала у "помаранчевій" зоні.
У "червоній" зоні продовжують перебувати: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні залишилася лише Полтавська область.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, до "жовтої" карантинної зони включили: Закарпатську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку області, а також Харківську, яка напередодні перебувала у "помаранчевій" зоні.
У "червоній" зоні продовжують перебувати: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні залишилася лише Полтавська область.
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