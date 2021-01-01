Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку завтра, 29 листопада, через технічні причини буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях.
Про це інформують у ПрАТ "Волиньобленерго".
Отже, завтра з 09:00-17:00 електроенергії не буде на вул. Львівській, 87-129.
А з 13:30-17:00 без світла залишаться такі адреси:
Просп. Волі 39, 39А, 41, 41А
Вул. Коперника 62, 66, 66А
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Про це інформують у ПрАТ "Волиньобленерго".
Отже, завтра з 09:00-17:00 електроенергії не буде на вул. Львівській, 87-129.
А з 13:30-17:00 без світла залишаться такі адреси:
Просп. Волі 39, 39А, 41, 41А
Вул. Коперника 62, 66, 66А
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