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Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада

Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада
У Луцьку завтра, 29 листопада, через технічні причини буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях.

Про це інформують у ПрАТ "Волиньобленерго".

Отже, завтра з 09:00-17:00 електроенергії не буде на вул. Львівській, 87-129.

А з 13:30-17:00 без світла залишаться такі адреси:

Просп. Волі 39, 39А, 41, 41А
Вул. Коперника 62, 66, 66А

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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