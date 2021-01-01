Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 листопада





Про це інформують у ПрАТ "Волиньобленерго".



Отже, завтра з 09:00-17:00 електроенергії не буде на вул. Львівській, 87-129.



А з 13:30-17:00 без світла залишаться такі адреси:



Просп. Волі 39, 39А, 41, 41А

Вул. Коперника 62, 66, 66А



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 29 листопада, через технічні причини буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях.Про це інформують у ПрАТ "Волиньобленерго".Отже, завтра з 09:00-17:00 електроенергії не буде на вул. Львівській, 87-129.А з 13:30-17:00 без світла залишаться такі адреси:Просп. Волі 39, 39А, 41, 41АВул. Коперника 62, 66, 66А

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