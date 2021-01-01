Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада





Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура

вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 0-5⁰ тепла.



У Луцьку вночі від 0-2⁰ тепла, вдень 2-4⁰ тепла. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 29 листопада, на Волині буде хмарно, дощ з мокрим снігом.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температуравночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 0-5⁰ тепла.У Луцьку вночі від 0-2⁰ тепла, вдень 2-4⁰ тепла. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.

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