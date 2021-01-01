У лісництві на Волині облаштували понад 10 нових годівниць. ФОТО





Про це розповів Андрій Шпорук.



Їжу для диких тварин лісівники заготовляли увесь рік.



Для нових годівниць, каже лісівник, використали орієнтовно 15 кубометрів пиломатеріалів, які самі заготовили. "З часом трохи вдосконалили конструкцію. Бо вона не рухалася, просто засипали зерно, приходив єгер і щодня його відкривав. А зараз зробили щоб воно саме. Звірі тривожать і висипається зерно", – пояснює принцип дії нових годівниць Андрій Шпорук.



Таку конструкцію в лісгоспі встановлюють вперше. У неї кладуть качани кукурудзи. Спроєктована так, аби їжа для звірів зберігалась над землею і довше не псувалась. Така годівниця вміщує до двох тонн кукурудзи.



Старший Єгер Звірівського лісництва Мирослав Захарусь, розповів, для звірів заготовили 10 тисяч віників, 30 тонн сіна, 50 тонн кукурудзи і стільки ж буряків. Та найбільше, зі слів єгеря, дикі тварини полюбляють сіль.



"Це звичайна кам’яна сіль, яка дається всій худобі. Коням, коровам. Так само викладаємо її звірям. Диким свиням кладемо тільки нижче. І коза, і зубр приходить, і заєць приходить до солонця. Буде облизувати. Лисиця може прийти полизати. Всім тваринам треба сіль", – каже Мирослав Захарусь.



Чоловік додає: сіль поліпшує травлення. Також до неї додають препарати від паразитів. За рік, говорить єгер, звірі з’їдають до 500 кг брикетованої солі. Із настанням холодів, коли в лісі важче знайти їжу, підгодівельні майданчики лісівники поповнюють спеціальним кормом.



"Зерно всі їдять. Ніхто від нього не відмовляється. Буряк переважно їдять олень. Зубр, кабан також їсть. Все, що копитне буде їсти буряк і картоплю. Сіно і віники. Не перебирають харчами. Навіть на підкормку приходить борсук з єнотом", – зазначив Мирослав Захарусь.



Усього в Звірівському лісо-мисливському господарстві – 24 тисячі гектарів лісу. Тут живе орієнтовно 320 оленів, 80 кабанів, 380 козуль і дрібніших звірів. Нині фотопастки, які є біля кожного підгодівельного майданчика, стали частіше фіксувати зубрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Звірівському лісгоспі є 18 підгодівельних майданчиків. На них орієнтовно – 70 спеціальних годівниць. Цього року тут облаштували 12 нових.Про це розповів Суспільному головний лісівникЇжу для диких тварин лісівники заготовляли увесь рік.Для нових годівниць, каже лісівник, використали орієнтовно 15 кубометрів пиломатеріалів, які самі заготовили. "З часом трохи вдосконалили конструкцію. Бо вона не рухалася, просто засипали зерно, приходив єгер і щодня його відкривав. А зараз зробили щоб воно саме. Звірі тривожать і висипається зерно", – пояснює принцип дії нових годівниць Андрій Шпорук.Таку конструкцію в лісгоспі встановлюють вперше. У неї кладуть качани кукурудзи. Спроєктована так, аби їжа для звірів зберігалась над землею і довше не псувалась. Така годівниця вміщує до двох тонн кукурудзи.Старший Єгер Звірівського лісництва, розповів, для звірів заготовили 10 тисяч віників, 30 тонн сіна, 50 тонн кукурудзи і стільки ж буряків. Та найбільше, зі слів єгеря, дикі тварини полюбляють сіль."Це звичайна кам’яна сіль, яка дається всій худобі. Коням, коровам. Так само викладаємо її звірям. Диким свиням кладемо тільки нижче. І коза, і зубр приходить, і заєць приходить до солонця. Буде облизувати. Лисиця може прийти полизати. Всім тваринам треба сіль", – каже Мирослав Захарусь.Чоловік додає: сіль поліпшує травлення. Також до неї додають препарати від паразитів. За рік, говорить єгер, звірі з’їдають до 500 кг брикетованої солі. Із настанням холодів, коли в лісі важче знайти їжу, підгодівельні майданчики лісівники поповнюють спеціальним кормом."Зерно всі їдять. Ніхто від нього не відмовляється. Буряк переважно їдять олень. Зубр, кабан також їсть. Все, що копитне буде їсти буряк і картоплю. Сіно і віники. Не перебирають харчами. Навіть на підкормку приходить борсук з єнотом", – зазначив Мирослав Захарусь.Усього в Звірівському лісо-мисливському господарстві – 24 тисячі гектарів лісу. Тут живе орієнтовно 320 оленів, 80 кабанів, 380 козуль і дрібніших звірів. Нині фотопастки, які є біля кожного підгодівельного майданчика, стали частіше фіксувати зубрів.

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