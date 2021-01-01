У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО





Про це



Зазначають, що у районі ГПЗ на платній парковці загорівся автомобіль.



Пожежники відразу приїхали на місце події. Їм вдалося локалізувати вогонь за 3 хвилини.



Проте автівка, вочевидь, вигоріла повністю.



Деталі - згодом.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Боженка вщент згоріло авто.Про це ВолиньUA інформують очевидці.Зазначають, що у районі ГПЗ на платній парковці загорівся автомобіль.Пожежники відразу приїхали на місце події. Їм вдалося локалізувати вогонь за 3 хвилини.Проте автівка, вочевидь, вигоріла повністю.Деталі - згодом.

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