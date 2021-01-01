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У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО

У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Боженка вщент згоріло авто.

Про це ВолиньUA інформують очевидці.

Зазначають, що у районі ГПЗ на платній парковці загорівся автомобіль.

Пожежники відразу приїхали на місце події. Їм вдалося локалізувати вогонь за 3 хвилини.

Проте автівка, вочевидь, вигоріла повністю.

Деталі - згодом.

У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО
У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО




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Теги: пожежа, автомобіль
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