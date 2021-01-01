У Луцьку на платній парковці загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
У Луцьку на вулиці Боженка вщент згоріло авто.
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зазначають, що у районі ГПЗ на платній парковці загорівся автомобіль.
Пожежники відразу приїхали на місце події. Їм вдалося локалізувати вогонь за 3 хвилини.
Проте автівка, вочевидь, вигоріла повністю.
Деталі - згодом.
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Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зазначають, що у районі ГПЗ на платній парковці загорівся автомобіль.
Пожежники відразу приїхали на місце події. Їм вдалося локалізувати вогонь за 3 хвилини.
Проте автівка, вочевидь, вигоріла повністю.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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