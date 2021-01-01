Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому





Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.



15-річна дівчина вчора близько 18 години вийшла з дому та зникла. Її розшукували родичі та правоохоронці.



Згодом правоохоронці повідомили, що з дівчиною все добре, життю та здоров’ю її нічого не загрожує.



Як інформували місцеві ЗМІ, дівчина перебувала у подруги.

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