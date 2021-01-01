вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому

Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому
Волинські поліцейські встановила місце перебування неповнолітньої жительки села П'ятидні Анни Колошви.

Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.

15-річна дівчина вчора близько 18 години вийшла з дому та зникла. Її розшукували родичі та правоохоронці.

Згодом правоохоронці повідомили, що з дівчиною все добре, життю та здоров’ю її нічого не загрожує.

Як інформували місцеві ЗМІ, дівчина перебувала у подруги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 22:01
Через кілька місяців після COVID-19 можуть з’являтися психічні розлади
Сьогодні, 21:34
Чисельність населення Волинської області зменшується
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
На Волині зникла 15-річна дівчина На Волині зникла 15-річна дівчина
Сьогодні, 14:17
На Волині розшукують військового, який не з’явився на службу. ФОТО На Волині розшукують військового, який не з’явився на службу. ФОТО
26 листопад, 11:50
Волинська поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка з Житомирщини Волинська поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка з Житомирщини
24 листопад, 17:10
У Луцьку знайшли 8-річного хлопчика, що загубився дорогою зі школи У Луцьку знайшли 8-річного хлопчика, що загубився дорогою зі школи
23 листопад, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 22:01
 0
Через кілька місяців після COVID-19 можуть з’являтися психічні розлади
Сьогодні, 21:34
 0
Чисельність населення Волинської області зменшується
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8