Розшукали 15-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 22:01
Волинські поліцейські встановила місце перебування неповнолітньої жительки села П'ятидні Анни Колошви.
Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
15-річна дівчина вчора близько 18 години вийшла з дому та зникла. Її розшукували родичі та правоохоронці.
Згодом правоохоронці повідомили, що з дівчиною все добре, життю та здоров’ю її нічого не загрожує.
Як інформували місцеві ЗМІ, дівчина перебувала у подруги.
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Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
15-річна дівчина вчора близько 18 години вийшла з дому та зникла. Її розшукували родичі та правоохоронці.
Згодом правоохоронці повідомили, що з дівчиною все добре, життю та здоров’ю її нічого не загрожує.
Як інформували місцеві ЗМІ, дівчина перебувала у подруги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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