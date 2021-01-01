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29 листопада на Волині: гортаючи календар

29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналістка Любов Максимчук.

За православним календарем 29 листопада іменини відзначають Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Сергій та Федір.

Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.

29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.

29 листопада 2010 року – засудили ексдепутатку Луцької міської ради Тетяну Семенюк.

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Теги: День народження, Луцьк
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