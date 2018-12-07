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Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні

Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні
Грудень вважається одним з найприємніших місяців в році - велика кількість передноворічних урочистостей не тільки піднімає настрій, але і забезпечує додаткові дні відпочинку.

УНІАН склав календар свят у грудні 2021, щоб ви знали, як планувати майбутній місяць.

Скільки вихідних у грудні 2021

У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня, випадає на суботу, тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня - вихідні дні.

Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину - 24 і 31 грудня відповідно.
Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні


Які є свята в грудні - повний перелік

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки

4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Дідові Морозу

5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця

6 грудня - День Збройних сил України

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки

9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, честь їх людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією

10 грудня - День прав людини, Всесвітній День футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин

11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України

18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу

19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика

22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков)

26 грудня - День подарунків

28 грудня - Міжнародний День кіно

29 грудня - Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - останній день року

Церковні свята в грудні 2021 - християнський календар

4 грудня - Введення в Храм Пресвятої Богородиці

7 грудня - День святої великомучениці Катерини

11 грудня - День священномученика Серафима

13 грудня - День Святого апостола Андрія Первозванного

17 грудня - День Святої Варвари

19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця

20 грудня - День преподобного Ніла Столобенського, Зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці

22 грудня - День ікони Божої Матері "Несподівана Радість"

23 грудня - День Святого єпископа Іоасафа

25 грудня - День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського

29 грудня - День пам'яті пророка Аггея

30 грудня - День пророка Данила і святих Отроків Ананія, Азарія і Місаїла


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Теги: грудень, вихідні
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