Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні
Сьогодні, 05:07
Грудень вважається одним з найприємніших місяців в році - велика кількість передноворічних урочистостей не тільки піднімає настрій, але і забезпечує додаткові дні відпочинку.
УНІАН склав календар свят у грудні 2021, щоб ви знали, як планувати майбутній місяць.
Скільки вихідних у грудні 2021
У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня, випадає на суботу, тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня - вихідні дні.
Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину - 24 і 31 грудня відповідно.
Які є свята в грудні - повний перелік
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки
4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Дідові Морозу
5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця
6 грудня - День Збройних сил України
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки
9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, честь їх людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня - День прав людини, Всесвітній День футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин
11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України
18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу
19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика
22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України
23 грудня - Всесвітній день сноуборду
24 грудня - День працівників архівних установ України
25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков)
26 грудня - День подарунків
28 грудня - Міжнародний День кіно
29 грудня - Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
31 грудня - останній день року
Церковні свята в грудні 2021 - християнський календар
4 грудня - Введення в Храм Пресвятої Богородиці
7 грудня - День святої великомучениці Катерини
11 грудня - День священномученика Серафима
13 грудня - День Святого апостола Андрія Первозванного
17 грудня - День Святої Варвари
19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця
20 грудня - День преподобного Ніла Столобенського, Зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці
22 грудня - День ікони Божої Матері "Несподівана Радість"
23 грудня - День Святого єпископа Іоасафа
25 грудня - День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського
29 грудня - День пам'яті пророка Аггея
30 грудня - День пророка Данила і святих Отроків Ананія, Азарія і Місаїла
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УНІАН склав календар свят у грудні 2021, щоб ви знали, як планувати майбутній місяць.
Скільки вихідних у грудні 2021
У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня, випадає на суботу, тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня - вихідні дні.
Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину - 24 і 31 грудня відповідно.
Які є свята в грудні - повний перелік
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки
4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Дідові Морозу
5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця
6 грудня - День Збройних сил України
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки
9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, честь їх людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня - День прав людини, Всесвітній День футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин
11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України
18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу
19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика
22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України
23 грудня - Всесвітній день сноуборду
24 грудня - День працівників архівних установ України
25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков)
26 грудня - День подарунків
28 грудня - Міжнародний День кіно
29 грудня - Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
31 грудня - останній день року
Церковні свята в грудні 2021 - християнський календар
4 грудня - Введення в Храм Пресвятої Богородиці
7 грудня - День святої великомучениці Катерини
11 грудня - День священномученика Серафима
13 грудня - День Святого апостола Андрія Первозванного
17 грудня - День Святої Варвари
19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця
20 грудня - День преподобного Ніла Столобенського, Зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці
22 грудня - День ікони Божої Матері "Несподівана Радість"
23 грудня - День Святого єпископа Іоасафа
25 грудня - День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського
29 грудня - День пам'яті пророка Аггея
30 грудня - День пророка Данила і святих Отроків Ананія, Азарія і Місаїла
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