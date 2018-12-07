Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні









Скільки вихідних у грудні 2021



У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня, випадає на суботу, тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня - вихідні дні.



Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину - 24 і 31 грудня відповідно.





Які є свята в грудні - повний перелік



1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України



2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства



3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки



4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Дідові Морозу



5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця



6 грудня - День Збройних сил України



7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки



9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, честь їх людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією



10 грудня - День прав людини, Всесвітній День футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин



11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму



12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України



14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС



15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України



17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України



18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу



19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая



20 грудня - Міжнародний день солідарності людей



21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика



22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України



23 грудня - Всесвітній день сноуборду



24 грудня - День працівників архівних установ України



25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков)



26 грудня - День подарунків



28 грудня - Міжнародний День кіно



29 грудня - Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України



31 грудня - останній день року



Церковні свята в грудні 2021 - християнський календар



4 грудня - Введення в Храм Пресвятої Богородиці



7 грудня - День святої великомучениці Катерини



11 грудня - День священномученика Серафима



13 грудня - День Святого апостола Андрія Первозванного



17 грудня - День Святої Варвари



19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця



20 грудня - День преподобного Ніла Столобенського, Зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці



22 грудня - День ікони Божої Матері "Несподівана Радість"



23 грудня - День Святого єпископа Іоасафа



25 грудня - День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського



29 грудня - День пам'яті пророка Аггея



30 грудня - День пророка Данила і святих Отроків Ананія, Азарія і Місаїла





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грудень вважається одним з найприємніших місяців в році - велика кількість передноворічних урочистостей не тільки піднімає настрій, але і забезпечує додаткові дні відпочинку. УНІАН склав календар свят у грудні 2021, щоб ви знали, як планувати майбутній місяць.У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня, випадає на суботу, тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня - вихідні дні.Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину - 24 і 31 грудня відповідно.1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Дідові Морозу5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця6 грудня - День Збройних сил України7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, честь їх людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією10 грудня - День прав людини, Всесвітній День футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая20 грудня - Міжнародний день солідарності людей21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України23 грудня - Всесвітній день сноуборду24 грудня - День працівників архівних установ України25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков)26 грудня - День подарунків28 грудня - Міжнародний День кіно29 грудня - Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України31 грудня - останній день року4 грудня - Введення в Храм Пресвятої Богородиці7 грудня - День святої великомучениці Катерини11 грудня - День священномученика Серафима13 грудня - День Святого апостола Андрія Первозванного17 грудня - День Святої Варвари19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця20 грудня - День преподобного Ніла Столобенського, Зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці22 грудня - День ікони Божої Матері "Несподівана Радість"23 грудня - День Святого єпископа Іоасафа25 грудня - День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського29 грудня - День пам'яті пророка Аггея30 грудня - День пророка Данила і святих Отроків Ананія, Азарія і Місаїла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію