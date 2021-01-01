Просить гроші для дітей: у Луцьку блогерка викрила шахрайку. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



У Луцьку викрили жінку, яка просить гроші нібито на ліки та продукти для дітей. Про прикрий інцидент в інстаграмі написала блогерка Ірина Дищаковська.



Не так давно Ірина Дищаковська допомогла жінці й закликала свою аудиторію також не стояти осторонь.



Утім, Ірині почали надходити повідомлення від підписників про те, що насправді ця жінка є шахрайкою:



«Так вона ж ходити не могла. Просила в мене купити ліки діткам біля ЦУМу».

«Я купувала їй пакет з продуктами, коли побачила вперше, але тільки коли почала її бачити щодня, зрозуміла, що щось нечисте... Із ким же ті малі діти постійно? І часто видно було, що випивша».

«Вот блін, а мені казала, що з Ківерців. І так кульгала, що ледь на сторону не переверталася».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка викрила жінку, яка просить у людей гроші нібито на ліки та продукти для дітей, утім насправді їх не потребує.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV». У Луцьку викрили жінку, яка просить гроші нібито на ліки та продукти для дітей. Про прикрий інцидент в інстаграмі написала блогеркаНе так давно Ірина Дищаковська допомогла жінці й закликала свою аудиторію також не стояти осторонь.Утім, Ірині почали надходити повідомлення від підписників про те, що насправді ця жінка є шахрайкою:«Так вона ж ходити не могла. Просила в мене купити ліки діткам біля ЦУМу».«Я купувала їй пакет з продуктами, коли побачила вперше, але тільки коли почала її бачити щодня, зрозуміла, що щось нечисте... Із ким же ті малі діти постійно? І часто видно було, що випивша».«Вот блін, а мені казала, що з Ківерців. І так кульгала, що ледь на сторону не переверталася».

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