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Хворим на Covid-19 українцям не варто робити КТ: Комаровський пояснив причину

Хворим на Covid-19 українцям не варто робити КТ: Комаровський пояснив причину
Лікар Євген Комаровський пояснив, чому українцям, котрі хворіють на Covid-19, не варто робити комп’ютерну томографію.

Про це він розповів у ефірі каналу «Україна 24», пише Слово і Діло.

Відомий лікар зазначив, що процедура не лише є зайвою, вона навіть може призвести до зайвих смертей.

«Увесь світ каже про те, що друзі, припиніть робити ці комп’ютерні томографії безкінечні, нікому це не треба, нічого це не дає. Те, що пульсоксиметр показує, за 10 доларів прилад, цього достатньо, щоб визначити важкість стану», – сказав Комаровський.

Однак, попри світові стандарти, українці вперто шикуються у чергу на КТ та витрачають на це дослідження кошти. Таким чином, можна говорити, що існує ціла низка летальних випадків, котрі прямо не пов’язані із Covid-19, але вірус усе ж опосередковано став їх причиною.

«Наприклад, у пацієнта онкологія, а він вчасно не зміг отримати допомогу, бо всі комп’ютерні томографи зайняті хворими з ковідом», – пояснив Комаровський.

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Теги: Євген Комаровський, КТ, поради, коронавірус
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