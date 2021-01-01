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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
За добу 28 листопада в Україні зафіксували 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 530 дітей і 72 медпрацівники. 93 970 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізували – 2 082 особи; летальних випадків – 297; одужали – 10 477 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 427 827 осіб; одужало – 2 920 714 осіб; летальних випадків – 85 414; провели ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом провели 24 288 230 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадки;

Волинська область – 303 випадки;

Дніпропетровська область – 473 випадки;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадки;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадків;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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