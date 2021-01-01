Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу: госпіталізували – 2 082 особи; летальних випадків – 297; одужали – 10 477 осіб.



За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 427 827 осіб; одужало – 2 920 714 осіб; летальних випадків – 85 414; провели ПЛР-тестувань – 15 832 613.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом провели 24 288 230 щеплень.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 431 випадок;



Вінницька область – 373 випадки;



Волинська область – 303 випадки;



Дніпропетровська область – 473 випадки;



Донецька область – 457 випадків;



Житомирська область – 310 випадків;



Закарпатська область – 150 випадків;



Запорізька область – 334 випадки;



Івано-Франківська область – 146 випадків;



Київська область – 295 випадків;



Кіровоградська область – 145 випадків;



Луганська область – 25 випадків;



Львівська область – 203 випадки;



Миколаївська область – 401 випадок;



Одеська область – 303 випадки;



Полтавська область – 232 випадки;



Рівненська область – 109 випадків;



Сумська область – 58 випадків;



Тернопільська область – 158 випадків;



Харківська область – 235 випадків;



Херсонська область – 64 випадки;



Хмельницька область – 122 випадки;



Черкаська область – 236 випадків;



Чернівецька область – 108 випадків;



Чернігівська область – 133 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 28 листопада в Україні зафіксували 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 530 дітей і 72 медпрацівники. 93 970 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу: госпіталізували – 2 082 особи; летальних випадків – 297; одужали – 10 477 осіб.За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 427 827 осіб; одужало – 2 920 714 осіб; летальних випадків – 85 414; провели ПЛР-тестувань – 15 832 613.Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом провели 24 288 230 щеплень.м. Київ – 431 випадок;Вінницька область – 373 випадки;– 303 випадки;Дніпропетровська область – 473 випадки;Донецька область – 457 випадків;Житомирська область – 310 випадків;Закарпатська область – 150 випадків;Запорізька область – 334 випадки;Івано-Франківська область – 146 випадків;Київська область – 295 випадків;Кіровоградська область – 145 випадків;Луганська область – 25 випадків;Львівська область – 203 випадки;Миколаївська область – 401 випадок;Одеська область – 303 випадки;Полтавська область – 232 випадки;Рівненська область – 109 випадків;Сумська область – 58 випадків;Тернопільська область – 158 випадків;Харківська область – 235 випадків;Херсонська область – 64 випадки;Хмельницька область – 122 випадки;Черкаська область – 236 випадків;Чернівецька область – 108 випадків;Чернігівська область – 133 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію