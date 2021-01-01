Коронавірус на Волині: 303 людини захворіли, 13 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 303 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 31 дитина та 4 медпрацівники.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.Одужали (осіб) – 473,Летальних випадків (осіб) – 13, з них:Луцький район – 9 випадків: Луцька ТГ – 5 випадків, Городищенська ТГ- 2, Підгайцівська ТГ, Горохівська ТГ – по 1 випадку.Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська ТГ (4).методом ПЛР (осіб) – 233,методом ІФА (осіб) – 11.– 136 хворих:Луцька ТГ – 67 хворийБоратинська ТГ – 7 хворихГородищенська ТГ – 6 хворихГорохівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 16 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 4 хворихПідгайцівська ТГ – 11 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ – 8 хворихЦуманська ТГ – 10 хворих– 58 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 8 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 7 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 29 хворихОваднівська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 7 хворихПоромівська ТГ – 1 хворий– 11 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворийМаневицька ТГ – 8 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворих– 98 хворих:Вишнівська ТГ – 4 хворихВелицька ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 6 хворихДубівська ТГ – 8 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 17 хворийКолодяжненська ТГ – 3 хворихЛуківська ТГ – 3 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 10 хворихРатнівська ТГ – 13 хворихРівненська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 20 хворихШацька ТГ – 5 хворихзахворіли (осіб) – 93302 (з них дітей – 6349 та медичних працівників –4277),одужали ( осіб) – 78436 (з них дітей – 4894 та медичних працівників –3929),летальних випадків (осіб) –1950 (з них медичних працівників –33).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 382 379,методом ІФА (осіб) –206 496.За добу 28 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 2517 щеплень. Першою дозою щепили 609 осіб та другою дозою –1908 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 287 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 211 930 людей. Загалом проведено 499 784 щеплення.