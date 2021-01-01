Коронавірус на Волині: 303 людини захворіли, 13 – померли
Сьогодні, 09:23
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 303 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 31 дитина та 4 медпрацівники.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 473,
Летальних випадків (осіб) – 13, з них:
Луцький район – 9 випадків: Луцька ТГ – 5 випадків, Городищенська ТГ- 2, Підгайцівська ТГ, Горохівська ТГ – по 1 випадку.
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська ТГ (4).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 233,
методом ІФА (осіб) – 11.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 136 хворих:
Луцька ТГ – 67 хворий
Боратинська ТГ – 7 хворих
Городищенська ТГ – 6 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 11 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 7 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 7 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 8 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 98 хворих:
Вишнівська ТГ – 4 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 17 хворий
Колодяжненська ТГ – 3 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 10 хворих
Ратнівська ТГ – 13 хворих
Рівненська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 20 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 93302 (з них дітей – 6349 та медичних працівників –4277),
одужали ( осіб) – 78436 (з них дітей – 4894 та медичних працівників –3929),
летальних випадків (осіб) –1950 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 382 379,
методом ІФА (осіб) –206 496.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 28 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 2517 щеплень. Першою дозою щепили 609 осіб та другою дозою –1908 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 287 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 211 930 людей. Загалом проведено 499 784 щеплення.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 473,
Летальних випадків (осіб) – 13, з них:
Луцький район – 9 випадків: Луцька ТГ – 5 випадків, Городищенська ТГ- 2, Підгайцівська ТГ, Горохівська ТГ – по 1 випадку.
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Нововолинська ТГ (4).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 233,
методом ІФА (осіб) – 11.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 136 хворих:
Луцька ТГ – 67 хворий
Боратинська ТГ – 7 хворих
Городищенська ТГ – 6 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 11 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 7 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 7 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 8 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 98 хворих:
Вишнівська ТГ – 4 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 17 хворий
Колодяжненська ТГ – 3 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 10 хворих
Ратнівська ТГ – 13 хворих
Рівненська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 20 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 93302 (з них дітей – 6349 та медичних працівників –4277),
одужали ( осіб) – 78436 (з них дітей – 4894 та медичних працівників –3929),
летальних випадків (осіб) –1950 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 382 379,
методом ІФА (осіб) –206 496.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 28 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 2517 щеплень. Першою дозою щепили 609 осіб та другою дозою –1908 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 287 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 211 930 людей. Загалом проведено 499 784 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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