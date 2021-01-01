У Горохові владці сприяють церкві УПЦ (МП), – депутат Луцької райради

Горохівська влада сприяє Українській Православній Церкві Московського патріархату і це неприпустимо, вважає депутат Луцької районної ради, член фракції ВО «Свобода»Про це йдеться на сайті райради.Відомо, що рішенням сесії Горохівської міської ради від 8 листопада 2021 року релігійній громаді Різдва Христового УПЦ (МП) затвердили технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок, які перебували у її постійному користуванні, площею 0,08 га та 0, 02 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.«Восьмий рік триває війна! І одним із компонентів цієї гібридної війни є якраз Українська православна церква Московського патріархату, яка використовується Росією як засіб впливу на прихожан. Ми прекрасно розуміємо, що у Москві будь-яка церковна незалежність від державної влади відсутня. Російська церква – провідник ідей та настроїв, які створюють протиріччя із українськими ідеями.Депутати мають розуміти це! Храмів Московського патріархату не повинно ставати більше на території України, бо вони використовуються як елементи ошукання українців. Фракція «Свобода» у Горохівській міській раді не підтримала цей проєкт рішення», - вважає депутат Луцької районної ради Віктор Магурчак.